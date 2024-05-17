https://ria.ru/20240517/zverev-1946651447.html

В Минтрансе рассказали о внедрении принципа "вези или плати"

В Минтрансе рассказали о внедрении принципа "вези или плати" - РИА Новости, 17.05.2024

В Минтрансе рассказали о внедрении принципа "вези или плати"

Принцип "вези или плати" (ship-or-pay) будет закреплен в российском законодательстве для новых транспортных коридоров и маршрутов, что позволит обеспечить... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:06

2024-05-17T13:06

2024-05-17T13:06

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Принцип "вези или плати" (ship-or-pay) будет закреплен в российском законодательстве для новых транспортных коридоров и маршрутов, что позволит обеспечить стабильность работу грузоотправителям и грузополучателям, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2024". "Следующий этап, наверное, с одной стороны, регуляторного взаимодействия, с другой стороны, и создание будущих механизмов - это, безусловно, закрепление в российском законодательстве тех механизмов, которые мы закрепляем в межправительственных соглашениях. Это долгосрочные обязательства, в первую очередь - "вези или плати". Сейчас это закреплено в межправительственном соглашении, мы закрепляем это в российским законодательстве, и это является обязательной нормой для новых маршрутов, новых коридоров", - сказал Зверев на сессии "Развитие международных мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока". Закрепление принципа, по словам Зверева, необходимо будет для демонстрации маршрута инвесторам, а также позволит обеспечить стабильную работу грузоотправителей и грузополучателей с гарантиями со стороны государства в виде федеральных законов. Принцип "вези или плати" предполагает, что перевозчик и клиент заранее договариваются о том, сколько грузов необходимо перевезти. Перевозчик обязан перевезти эти объемы, а клиент, даже в случае если он не предоставит груз, должен оплатить перевозку. В мае 2023 года правительство РФ отозвало из Госдумы проект, которым планировалось закрепить принцип "вези или плати" для доставки грузов железнодорожным транспортом. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240423/savelev-1941652474.html

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экономика, россия, азия, казань, дмитрий зверев, госдума рф, россия — исламский мир: kazanforum 2024