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Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за подарка Путину - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 17.05.2024 (обновлено: 23:11 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за подарка Путину
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за подарка Путину - РИА Новости, 17.05.2024
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за подарка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских войск в Харькове, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:16
2024-05-17T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
харьков
сергей кривонос
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских войск в Харькове, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Телеканал Прямой"."Что касается реакции властей, то пускай она расскажет, почему оказалось провалом фортификационное оборудование территории. Мы с вами уже, наверное, не первый год об этом говорим и подчеркиваем, что это очень важно. Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там все круто и просто идеально. Но идеального для кого? Как показало — идеально для россиян", — отметил он.По словам генерала, российская армия совершенно спокойно преодолела территории, где якобы даже не было укрепленных позиций. Он добавил, что сейчас, на самом деле, реалии таковы, что власть ничего не делает для обеспечения безопасности страны."Мы за их провалы платим ценой людских жизней украинских мужчин и женщин, которые погибают", — резюмировал Кривонос.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946785248.html
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в мире, харьковская область, украина, харьков, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Харьков, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за подарка Путину

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских войск в Харькове, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Телеканал Прямой".
"Что касается реакции властей, то пускай она расскажет, почему оказалось провалом фортификационное оборудование территории. Мы с вами уже, наверное, не первый год об этом говорим и подчеркиваем, что это очень важно. Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там все круто и просто идеально. Но идеального для кого? Как показало — идеально для россиян", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Вчера, 20:09
По словам генерала, российская армия совершенно спокойно преодолела территории, где якобы даже не было укрепленных позиций. Он добавил, что сейчас, на самом деле, реалии таковы, что власть ничего не делает для обеспечения безопасности страны.
"Мы за их провалы платим ценой людских жизней украинских мужчин и женщин, которые погибают", — резюмировал Кривонос.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаХарьковСергей КривоносВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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