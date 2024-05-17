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Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
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12:17 17.05.2024 (обновлено: 12:21 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946632357.html
Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией
Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению огня на время Олимпиады, его слова приводит... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:17
2024-05-17T12:21
в мире
украина
россия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению огня на время Олимпиады, его слова приводит Страна.ua."Для меня пока это звучит, как неживая история", - сказал он.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина использует такие инициативы, как олимпийское перемирие, для перевооружения. Это существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив, отметил он.Песков также уточнил, что пока никаких официальных шагов на этот счет никто не предпринимал.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией

Зеленский назвал перемирие на время Олимпиады "неживой историей"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению огня на время Олимпиады, его слова приводит Страна.ua.
"Для меня пока это звучит, как неживая история", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Зеленский назвал условие потери Харькова
16 мая, 15:11
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина использует такие инициативы, как олимпийское перемирие, для перевооружения. Это существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив, отметил он.
Песков также уточнил, что пока никаких официальных шагов на этот счет никто не предпринимал.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России
30 марта, 16:06
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
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