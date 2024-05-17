https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946632357.html

Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией

Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией - РИА Новости, 17.05.2024

Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению огня на время Олимпиады, его слова приводит... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:17

2024-05-17T12:17

2024-05-17T12:21

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению огня на время Олимпиады, его слова приводит Страна.ua."Для меня пока это звучит, как неживая история", - сказал он.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина использует такие инициативы, как олимпийское перемирие, для перевооружения. Это существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив, отметил он.Песков также уточнил, что пока никаких официальных шагов на этот счет никто не предпринимал.

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html

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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, дмитрий песков