Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 17.05.2024 (обновлено: 11:10 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946608896.html
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских военных в Харьковской области нехваткой ПВО, пишет "Страна.ua". "Они (российская армия — Прим... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:08
2024-05-17T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
харьковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских военных в Харьковской области нехваткой ПВО, пишет "Страна.ua". "Они (российская армия — Прим. Ред.) на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", — сказал он. Кроме того, Зеленский отметил промедление Запада с поставками оружия.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946590086.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Харьковская область, Россия
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области

Зеленский объяснил прорыв ВС России в Харьковской области нехваткой ПВО

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских военных в Харьковской области нехваткой ПВО, пишет "Страна.ua".

"Они (российская армия — Прим. Ред.) на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", — сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил промедление Запада с поставками оружия.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Решение России вызвало панику у Буданова*, пишут СМИ
Вчера, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала