https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946608896.html
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских военных в Харьковской области нехваткой ПВО, пишет "Страна.ua". "Они (российская армия — Прим... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:08
2024-05-17T11:08
2024-05-17T11:10
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских военных в Харьковской области нехваткой ПВО, пишет "Страна.ua". "Они (российская армия — Прим. Ред.) на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", — сказал он. Кроме того, Зеленский отметил промедление Запада с поставками оружия.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946590086.html
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Зеленский сделал новое заявление о ситуации в Харьковской области
Зеленский объяснил прорыв ВС России в Харьковской области нехваткой ПВО