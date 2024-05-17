https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946572055.html

Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина

Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.05.2024

Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина

Читатели Le Figaro высоко оценили твердую приверженность России и Китая принципу мирного урегулирования конфликта на Украина. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:06

2024-05-17T06:06

2024-05-17T06:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили твердую приверженность России и Китая принципу мирного урегулирования конфликта на Украина.В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что и Россия, и Китай считают политическое урегулирование правильным путем разрешения конфликта на Украине."Дайте уже (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому ручку, чтобы он подписал потерю этой территории, и чтобы Украина отступила", — призвал один из читателей."По крайней мере можно сказать, что Путина в Пекине принимают с большими почестями, чем Блинкена во время его последнего визита", — отметил третий пользователь."ЕС и в особенности Франция позволили Соединенным Штатам манипулировать собой и ввязались в конфликт против России вместо США, принося в жертву Украину. Во многом в этом конфликте виноваты Штаты", — выразил мнение еще один читатель."В этой cкверной истории ЕС не справился со всеми своими обязанностями. Ведь в первую очередь именно Евросоюз должен был выступить за мирное урегулирование отношений с этими двумя странами. Но, увы, ЕС с высоты своей убогости ничего не представляет на международной арене", — считает другой автор."Теперь введем запрет на китайские товары (за поддержку позиции России. — Прим. ред.) так же, как на русские? Хотела бы я посмотреть, что станет с нашей экономикой – такая веселуха будет!" — посмеялись в комментариях над возможными санкциями против Пекина.Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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