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Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946572055.html
Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина
Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.05.2024
Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина
Читатели Le Figaro высоко оценили твердую приверженность России и Китая принципу мирного урегулирования конфликта на Украина. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:06
2024-05-17T06:06
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
франция
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили твердую приверженность России и Китая принципу мирного урегулирования конфликта на Украина.В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что и Россия, и Китай считают политическое урегулирование правильным путем разрешения конфликта на Украине.&quot;Дайте уже (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому ручку, чтобы он подписал потерю этой территории, и чтобы Украина отступила&quot;, — призвал один из читателей."По крайней мере можно сказать, что Путина в Пекине принимают с большими почестями, чем Блинкена во время его последнего визита", — отметил третий пользователь."ЕС и в особенности Франция позволили Соединенным Штатам манипулировать собой и ввязались в конфликт против России вместо США, принося в жертву Украину. Во многом в этом конфликте виноваты Штаты", — выразил мнение еще один читатель."В этой cкверной истории ЕС не справился со всеми своими обязанностями. Ведь в первую очередь именно Евросоюз должен был выступить за мирное урегулирование отношений с этими двумя странами. Но, увы, ЕС с высоты своей убогости ничего не представляет на международной арене", — считает другой автор."Теперь введем запрет на китайские товары (за поддержку позиции России. — Прим. ред.) так же, как на русские? Хотела бы я посмотреть, что станет с нашей экономикой – такая веселуха будет!" — посмеялись в комментариях над возможными санкциями против Пекина.Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240517/trebovanie-1946564395.html
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в мире, китай, россия, украина, франция, си цзиньпин, владимир путин, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Франция, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Евросоюз, Владимир Зеленский

Бери ручку. Во Франции обратились к Зеленскому после заявления Си Цзиньпина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили твердую приверженность России и Китая принципу мирного урегулирования конфликта на Украина.
В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что и Россия, и Китай считают политическое урегулирование правильным путем разрешения конфликта на Украине.
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"Дайте уже (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому ручку, чтобы он подписал потерю этой территории, и чтобы Украина отступила", — призвал один из читателей.

"По крайней мере можно сказать, что Путина в Пекине принимают с большими почестями, чем Блинкена во время его последнего визита", — отметил третий пользователь.
"ЕС и в особенности Франция позволили Соединенным Штатам манипулировать собой и ввязались в конфликт против России вместо США, принося в жертву Украину. Во многом в этом конфликте виноваты Штаты", — выразил мнение еще один читатель.
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"В этой cкверной истории ЕС не справился со всеми своими обязанностями. Ведь в первую очередь именно Евросоюз должен был выступить за мирное урегулирование отношений с этими двумя странами. Но, увы, ЕС с высоты своей убогости ничего не представляет на международной арене", — считает другой автор.
"Теперь введем запрет на китайские товары (за поддержку позиции России. — Прим. ред.) так же, как на русские? Хотела бы я посмотреть, что станет с нашей экономикой – такая веселуха будет!" — посмеялись в комментариях над возможными санкциями против Пекина.
Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаФранцияСи ЦзиньпинВладимир ПутинЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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