https://ria.ru/20240517/zdravookhranenie-1946713143.html

В Госдуме предложили ввести бесплатный анализ на ферритин для беременных

В Госдуме предложили ввести бесплатный анализ на ферритин для беременных - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме предложили ввести бесплатный анализ на ферритин для беременных

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" направили обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с предложением ввести обязательный бесплатный анализ на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:19

2024-05-17T16:19

2024-05-17T16:19

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" направили обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с предложением ввести обязательный бесплатный анализ на ферритин для беременных, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, поручить профильным департаментам министерства здравоохранения РФ совместно ведущими научными и медицинскими организациями изучить целесообразность инициативы о закреплении обязательного проведения исследований на уровень ферритина в правилах оказания медицинской помощи женщинам в период беременности", - сказано в депутатском запросе. В нем отмечается, что сейчас по приказу Минздрава, сдача ферритина не является обязательной. Ее назначают лишь при подозрении на некоторые заболевания, когда беременные женщины уже испытывают серьезные проблемы со здоровьем. "При этом со стороны пациентов отмечается неохотная выдача направлений на определение этого показателя. По оценкам экспертов, железодефицитная анемия является одним из самых частых осложнений беременности и отмечается в 25–50% случаев. Также прослеживается необходимость отслеживания данного показателя в течение года послеродового периода", - написано в обращении. Его авторы также подчеркивают, что отсутствие диагностики железодефицитной анемии на сроках беременности опасно, "у будущей матери оно может привести к артериальной гипотонии или гестозу, у плода — к задержке развития. Грудное вскармливание при железодефицитной анемии увеличивает риск снижения иммунитета, развития тяжелых хронических заболеваний у ребенка". -0-

https://ria.ru/20240514/onlayn-konsultatsii-1945916720.html

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общество, россия, михаил мурашко, год семьи