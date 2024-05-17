https://ria.ru/20240517/zdravookhranenie-1946688598.html

В Подмосковье открыли новую нейрохирургическую операционную

В Подмосковье открыли новую нейрохирургическую операционную - РИА Новости, 17.05.2024

В Подмосковье открыли новую нейрохирургическую операционную

Новейшую нейрохирургическую операционную и два операционных блока общей хирургии открыли в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:58

2024-05-17T14:58

2024-05-17T15:36

здоровье - общество

россия

московская область (подмосковье)

татьяна шевцова

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новейшую нейрохирургическую операционную и два операционных блока общей хирургии открыли в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Подмосковье. Как сообщили в Минобороны России, современное оборудование позволит выполнять высокотехнологичные операции с самыми сложными клиническими случаями. В открытии новых отделений приняла участие заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Замминистра отметила, что "работы выполнены хорошо и на высоком уровне". "Важно, что врачи получили новые возможности в оказании высокотехнологичной помощи", - добавила Шевцова. Готовность новых фондов медучреждения также проверили начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин и начальник Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов. "Оборудование нейрохирургической операционной позволит проводить высокотехнологичные операции транспедикулярной фиксации позвонков, краниопластику сетчатым титановым имплантом, общехирургические операции. Новый операционный блок позволит проводить реконструкционные операции на костях головы с помощью титановых пластин с индивидуальным подбором под каждого пациента", - уточнил начальник филиала госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Хвостов. Кроме того, в госпитале полностью обновлены палаты интенсивной терапии, укомплектованы аппаратами ИВЛ и всем необходимым оборудованием для наблюдения за больными в послеоперационный период. Замминистра обороны РФ ознакомилась с оборудованием отделения нейрореабилитации, где военнослужащие восстанавливают двигательные функции. В отделении разработаны уникальные программные решения для прохождения психофизиологической реабилитации, в том числе с применением элементов виртуальной реальности.

https://ria.ru/20240320/neyroset-1934377499.html

https://radiosputnik.ru/20231228/operatsiya-1918802940.html

https://ria.ru/20231216/lechenie-1916150092.html

россия

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здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), татьяна шевцова