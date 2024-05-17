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Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой
Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой - РИА Новости, 17.05.2024
Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой
Депутат ГД Нина Останина сообщила, что обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с девушкой из Чечни Лией... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:41
2024-05-17T22:41
2024-05-17T22:41
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат ГД Нина Останина сообщила, что обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с девушкой из Чечни Лией Заурбековой. Накануне информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили из отдела полиции в Москве, у которого собрались ее родственники - предположительно, она сбежала из дома из-за напряженных отношений с родными. Секретарь столичной ОНК Алексей Мельников уточнил РИА Новости, что Заурбекова покинула ОМВД района Нагатино-Садовники в сопровождении адвоката, отдельно от родственников. Позднее член СПЧ и ОНК Москвы Александр Ионов заявил, что девушка покинула Россию. Позже Заурбекова сообщила, что с ней все хорошо, и попросила ее не искать, соответствующее видео распространилось в соцсетях. "Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности", - написала Останина в своем Telegram-канале.
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происшествия, россия, москва, владимир колокольцев, алексей мельников, онк
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Колокольцев, Алексей Мельников, ОНК
Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой
Останина попросила Колокольцева взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой