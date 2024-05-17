https://ria.ru/20240517/zaurbekova-1946808512.html

Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой

Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой - РИА Новости, 17.05.2024

Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой

Депутат ГД Нина Останина сообщила, что обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с девушкой из Чечни Лией... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:41

2024-05-17T22:41

2024-05-17T22:41

происшествия

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москва

владимир колокольцев

алексей мельников

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат ГД Нина Останина сообщила, что обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с девушкой из Чечни Лией Заурбековой. Накануне информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили из отдела полиции в Москве, у которого собрались ее родственники - предположительно, она сбежала из дома из-за напряженных отношений с родными. Секретарь столичной ОНК Алексей Мельников уточнил РИА Новости, что Заурбекова покинула ОМВД района Нагатино-Садовники в сопровождении адвоката, отдельно от родственников. Позднее член СПЧ и ОНК Москвы Александр Ионов заявил, что девушка покинула Россию. Позже Заурбекова сообщила, что с ней все хорошо, и попросила ее не искать, соответствующее видео распространилось в соцсетях. "Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности", - написала Останина в своем Telegram-канале.

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происшествия, россия, москва, владимир колокольцев, алексей мельников, онк