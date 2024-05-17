https://ria.ru/20240517/zaurbekova-1946728398.html

Сбежавшая из дома чеченская девушка попросила не искать ее

Сбежавшая из дома чеченская девушка попросила не искать ее - РИА Новости, 17.05.2024

Сбежавшая из дома чеченская девушка попросила не искать ее

Девушка из Чечни Лия Заурбекова сообщила, что с ней все хорошо, и попросила ее не искать, соответствующее видео распространилось в соцсетях. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:09

2024-05-17T17:09

2024-05-17T17:09

происшествия

россия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Девушка из Чечни Лия Заурбекова сообщила, что с ней все хорошо, и попросила ее не искать, соответствующее видео распространилось в соцсетях. Накануне информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили из отдела полиции в Москве, у которого собрались ее родственники - предположительно, она сбежала из дома из-за напряженных отношений с родными. Секретарь столичной ОНК Алексей Мельников уточнил РИА Новости, что Заурбекова покинула ОМВД района Нагатино-Садовники в сопровождении адвоката, отдельно от родственников. Позднее член СПЧ и ОНК Москвы Александр Ионов заявил, что девушка покинула Россию. "Я Заурбекова Лия, со мной все хорошо, я в безопасности. Я прошу меня не искать... Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно", - говорит девушка на кадрах.

https://ria.ru/20240517/delimkhanov-1946557917.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чеченская республика (чечня)