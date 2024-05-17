https://ria.ru/20240517/zaurbekova-1946564691.html

Сбежавшая из дома девушка из Чечни покинула Россию, заявили в СПЧ

Сбежавшая из дома девушка из Чечни покинула Россию, заявили в СПЧ - РИА Новости, 17.05.2024

Сбежавшая из дома девушка из Чечни покинула Россию, заявили в СПЧ

Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил в своем Telegram-канале, что девушка... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:38

2024-05-17T02:38

2024-05-17T03:00

россия

происшествия

алексей мельников

онк

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил в своем Telegram-канале, что девушка из Чечни Лия Заурбекова покинула Россию.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский отдел полиции окружили неизвестные, а внутри якобы находилась девушка из Чечни, которая пыталась сбежать из дома, где "испытывала психологическое и физическое насилие". Позже информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили. Также член ОНК Алексей Мельников сообщил, что девушка покинула ОМВД района Нагатино-Садовники, она уехала отдельно от родственников."По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой", - написал он.Ионов подчеркнул, что это семейный конфликт, а право на личную жизнь и на свободу действий защищено Конституцией."Любые инсинуации в адрес данного конфликта являются перегибом и попыткой создать искаженное мнение в обществе. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов", - добавил правозащитник.Он также отметил, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов девушки, которые преследовались бы по закону. "Ее заявление принято и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона", - написал Ионов.

https://ria.ru/20240517/delimkhanov-1946557917.html

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россия, происшествия, алексей мельников, онк