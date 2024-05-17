https://ria.ru/20240517/zaurbekova-1946564691.html
Сбежавшая из дома девушка из Чечни покинула Россию, заявили в СПЧ
Сбежавшая из дома девушка из Чечни покинула Россию, заявили в СПЧ - РИА Новости, 17.05.2024
Сбежавшая из дома девушка из Чечни покинула Россию, заявили в СПЧ
Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил в своем Telegram-канале, что девушка... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:38
2024-05-17T02:38
2024-05-17T03:00
россия
происшествия
алексей мельников
онк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882094846_0:182:3073:1910_1920x0_80_0_0_bd6e461f4697bed7a913f5572b086e74.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил в своем Telegram-канале, что девушка из Чечни Лия Заурбекова покинула Россию.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский отдел полиции окружили неизвестные, а внутри якобы находилась девушка из Чечни, которая пыталась сбежать из дома, где "испытывала психологическое и физическое насилие". Позже информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили. Также член ОНК Алексей Мельников сообщил, что девушка покинула ОМВД района Нагатино-Садовники, она уехала отдельно от родственников."По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой", - написал он.Ионов подчеркнул, что это семейный конфликт, а право на личную жизнь и на свободу действий защищено Конституцией."Любые инсинуации в адрес данного конфликта являются перегибом и попыткой создать искаженное мнение в обществе. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов", - добавил правозащитник.Он также отметил, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов девушки, которые преследовались бы по закону. "Ее заявление принято и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона", - написал Ионов.
https://ria.ru/20240517/delimkhanov-1946557917.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882094846_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_714f55cd5b9d4567a6aea76b300c28c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, алексей мельников, онк
Россия, Происшествия, Алексей Мельников, ОНК
Сбежавшая из дома девушка из Чечни покинула Россию, заявили в СПЧ
Член СПЧ Ионов заявил, что девушка из Чечни Лия Заурбекова покинула Россию
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил в своем Telegram-канале
, что девушка из Чечни Лия Заурбекова покинула Россию.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский отдел полиции окружили неизвестные, а внутри якобы находилась девушка из Чечни, которая пыталась сбежать из дома, где "испытывала психологическое и физическое насилие". Позже информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили. Также член ОНК Алексей Мельников
сообщил, что девушка покинула ОМВД района Нагатино-Садовники, она уехала отдельно от родственников.
"По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой", - написал он.
Ионов подчеркнул, что это семейный конфликт, а право на личную жизнь и на свободу действий защищено Конституцией.
"Любые инсинуации в адрес данного конфликта являются перегибом и попыткой создать искаженное мнение в обществе. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов", - добавил правозащитник.
Он также отметил, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов девушки, которые преследовались бы по закону. "Ее заявление принято и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона", - написал Ионов.