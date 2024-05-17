https://ria.ru/20240517/zapad-1946734573.html

Ульянов: Запад пытается отвлечь внимание от роли ЕС в разрушении Украины

Ульянов: Запад пытается отвлечь внимание от роли ЕС в разрушении Украины - РИА Новости, 17.05.2024

Ульянов: Запад пытается отвлечь внимание от роли ЕС в разрушении Украины

Москва считает грубые высказывания в свой адрес со стороны западных делегаций в контексте Украины попыткой отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС и других... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:24

2024-05-17T17:24

2024-05-17T17:24

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оон

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ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Москва считает грубые высказывания в свой адрес со стороны западных делегаций в контексте Украины попыткой отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС и других стран Запада в украинской трагедии, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Текст его выступления опубликовало постпредство РФ в своем официальном аккаунте в Telegram.По словам дипломата, Евросоюз и целый ряд национальных делегаций в ходе 33-й сессии комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая проходит в эти дни в Вене, позволили себе ряд грубых и необоснованных высказываний в адрес Российской Федерации в украинском контексте. "В очередной раз западные страны пытаются навязать всему миру впечатление, будто обострение обстановки произошло в конце февраля 2022 года и якобы ничем и никем не было спровоцировано. Расцениваем это как неуклюжую попытку отвлечь внимание от деструктивной роли Евросоюза и других западных стран в украинской трагедии", - заявил Ульянов, выступая на сессии в порядке права на ответ.Дипломат добавил, что "такие попытки совершенно бесперспективны, поскольку хорошо известно, как на самом деле развивались события". По его словам, на этот счет можно привести десятки и сотни неоспоримых фактов. "Во-первых, кризис украинской государственности стал разворачиваться в начале 2014 года с антиконституционного переворота, который активно поддержали западные страны, и активизации репрессивной политики Киева в отношении национальных меньшинств при благосклонном к этому отношении со стороны западных стран", - напомнил постпред. Во-вторых, продолжил он, именно Киев и его западные партнеры сорвали выполнение минских соглашений по Донбассу, которые были одобрены Советом Безопасности ООН и давали шанс на мирное урегулирование кризиса при обеспечении прав национальных меньшинств на Украине. "По признанию бывших лидеров Германии и Франции, лично участвовавших в минских переговорах, они в процессе разработки мирных договоренностей имели в виду вовсе не достижение мира, а стремились лишь выиграть время для подготовки Украины к большой войне", - напомнил дипломат. Кроме того, по его словам, нельзя забывать, что "Великобритания, США и руководство ЕС торпедировали в апреле 2022 года мирные переговоры между Россией и Украиной, запретив Киеву подписывать мирное соглашение, которое к этому моменту было уже практически согласовано и парафировано обеими сторонами".

https://ria.ru/20240424/sosed-1941899806.html

https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html

https://ria.ru/20240517/zakharova-1946730830.html

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в мире, украина, россия, киев, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, оон