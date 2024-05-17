https://ria.ru/20240517/zakharova-1946806035.html

Захарова прокомментировала призыв ЕС к властям Грузии

Захарова прокомментировала призыв ЕС к властям Грузии - РИА Новости, 17.05.2024

Захарова прокомментировала призыв ЕС к властям Грузии

Призыв Евросоюза к властям Грузии обеспечить право граждан на протест можно трактовать как вмешательство во внутренние дела для смены режима, заявила... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:12

2024-05-17T22:12

2024-05-17T22:12

в мире

грузия

сша

россия

мария захарова

евросоюз

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Призыв Евросоюза к властям Грузии обеспечить право граждан на протест можно трактовать как вмешательство во внутренние дела для смены режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест", - написала Захарова в Telegram-канале. По ее словам, иначе призыв ЕС "можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства с целью смены режима". В Тбилиси проходят ежедневные акции протеста против закона об иноагентах. Парламент Грузии 14 мая принял его в окончательном чтении. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

https://radiosputnik.ru/20240516/protesty-1946327581.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1946123673.html

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в мире, грузия, сша, россия, мария захарова, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах