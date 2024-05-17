https://ria.ru/20240517/zakharova-1946730830.html
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова - РИА Новости, 17.05.2024
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова
За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:15
2024-05-17T17:15
2024-05-17T17:51
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать против РФ, но и способствуют эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима Зеленского. Они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Комментируя атаки, Захарова добавила, что "бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров".Она подчеркнула, что 16 и 17 мая киевский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы. Силами российских средств ПВО уничтожены и перехвачены более сотни БПЛА.
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Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова
МИД: за атаками на российские регионы проступает профиль кураторов Зеленского
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать против РФ, но и способствуют эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима Зеленского. Они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Комментируя атаки, Захарова добавила, что "бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров".
Она подчеркнула, что 16 и 17 мая киевский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край
и другие российские регионы. Силами российских средств ПВО уничтожены и перехвачены более сотни БПЛА.