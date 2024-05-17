Рейтинг@Mail.ru
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 17.05.2024 (обновлено: 17:51 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/zakharova-1946730830.html
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова - РИА Новости, 17.05.2024
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова
За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:15
2024-05-17T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
мария захарова
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать против РФ, но и способствуют эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима Зеленского. Они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Комментируя атаки, Захарова добавила, что "бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров".Она подчеркнула, что 16 и 17 мая киевский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы. Силами российских средств ПВО уничтожены и перехвачены более сотни БПЛА.
https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова

МИД: за атаками на российские регионы проступает профиль кураторов Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать против РФ, но и способствуют эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима Зеленского. Они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Комментируя атаки, Захарова добавила, что "бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров".
Она подчеркнула, что 16 и 17 мая киевский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы. Силами российских средств ПВО уничтожены и перехвачены более сотни БПЛА.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Захарова предостерегла Запад от атак Киева по регионам России
Вчера, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала