https://ria.ru/20240517/zakharova-1946730830.html

Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова

Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова - РИА Новости, 17.05.2024

Западные кураторы Киева разрешают удары по России, заявила Захарова

За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:15

2024-05-17T17:15

2024-05-17T17:51

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За атаками на российские регионы проступает профиль западных кураторов режима Владимира Зеленского, они не только поставляют оружие и разрешают его использовать против РФ, но и способствуют эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима Зеленского. Они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Комментируя атаки, Захарова добавила, что "бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров".Она подчеркнула, что 16 и 17 мая киевский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы. Силами российских средств ПВО уничтожены и перехвачены более сотни БПЛА.

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в мире, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины