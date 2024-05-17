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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 17.05.2024
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22:21 17.05.2024 (обновлено: 22:28 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/zaderzhanie-1946807029.html
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 17.05.2024
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
Полиция задержала в Ростовской области водителя эвакуатора, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, ее тело было найдено в лесополосе, сообщила... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:21
2024-05-17T22:28
происшествия
ростовская область
россия
ирина волк
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Ростовской области водителя эвакуатора, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, ее тело было найдено в лесополосе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня днем в станице Ольгинской пропала восьмилетняя девочка. Она пошла в магазин и не вернулась домой", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, оперативники установили, что девочку посадил в свою машину водитель эвакуатора. "Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Еще через некоторое время тело ребенка обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы", - добавила Волк.По информации главы администрации Аксайского района Константина Доморовского, погибшая девочка училась во втором классе. "Подозреваемый преступник задержан, ведётся следствие. Выражаю глубокое соболезнования родителям. Аксайский район скорбит вместе с вами!" - написал он в Telegram.
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945557238.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, ирина волк
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ирина Волк
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

Волк: в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Ростовской области водителя эвакуатора, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, ее тело было найдено в лесополосе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня днем в станице Ольгинской пропала восьмилетняя девочка. Она пошла в магазин и не вернулась домой", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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По ее словам, оперативники установили, что девочку посадил в свою машину водитель эвакуатора.
"Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Еще через некоторое время тело ребенка обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы", - добавила Волк.
По информации главы администрации Аксайского района Константина Доморовского, погибшая девочка училась во втором классе. "Подозреваемый преступник задержан, ведётся следствие. Выражаю глубокое соболезнования родителям. Аксайский район скорбит вместе с вами!" - написал он в Telegram.
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