https://ria.ru/20240517/zaderzhanie-1946720492.html

В Москве задержали бывшего сотрудника управления по вопросам миграции

В Москве задержали бывшего сотрудника управления по вопросам миграции - РИА Новости, 17.05.2024

В Москве задержали бывшего сотрудника управления по вопросам миграции

Бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции задержан из-за постановки на учет нелегалов, работающих на стройках, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:35

2024-05-17T16:35

2024-05-17T19:06

происшествия

россия

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москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции задержан из-за постановки на учет нелегалов, работающих на стройках, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере организованной группой)… Задержан четвертый фигурант преступной деятельности, являвшийся должностным лицом УВМ ГУ МВД России по Москве", - говорится в сообщении.По данным следствия, ряд сотрудников управления по вопросам миграции столичного главка МВД систематически брали взятки от представителей строек, на которых работали нелегальные мигранты. Отмечается, что с января 2022 по декабрь 2023 года они получили более 20 миллионов рублей. Ранее были арестованы трое обвиняемых."Произведен обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации. Приняты меры к их выдворению", - добавили в СК.В столичном главке МВД сообщили, что нарушения миграционного законодательства выявили оперативники собственной безопасности ведомства. Кроме того, в главке отметили, что 10 человек привлечены к административной ответственности за проживание не по месту регистрации, еще 16 - за незаконную трудовую деятельность в России иностранных граждан или лиц без гражданства.

https://ria.ru/20240516/gruppirovka-1946434712.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва