https://ria.ru/20240517/yandex-1946691675.html

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса - РИА Новости, 17.05.2024

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", в рамках которого новой головной компанией группы стало... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:10

2024-05-17T15:10

2024-05-17T15:53

яндекс

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел консорциум российских инвесторов, продажа оставшихся 28% ожидается в июле 2024 года, говорится в сообщении "Яндекса"."МКПАО "Яндекс" объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Новой головной компанией группы стала МКПАО "Яндекс", а её основным владельцем - ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО "Яндекс", - сообщила компания."Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО "Яндекс" и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На её втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 года. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса", - добавляется в сообщении.Там же отмечается, что 3,7% МКПАО "Яндекс" уже принадлежит дочерней организации ООО "Яндекс.Технологии", это необходимо для будущей мотивационной программы для сотрудников.Как сказано в сообщении Yandex N.V., после завершения первого этапа реструктуризации четыре российских члена совета директоров нидерландской компании ушли в отставку. Сейчас в совет входят Джон Бойнтон - председатель, Роже Рийниа и Чарльз Райн.Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.

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