https://ria.ru/20240517/vzryv-1946796359.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 17.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Еще один взрыв прогремел в пятницу вечером в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:23
2024-05-17T21:23
2024-05-17T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в пятницу вечером в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее в пятницу мэр города Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна": в Харькове прогремел взрыв