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Хоценко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Омской области - РИА Новости, 17.05.2024
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Омская область
 
16:57 17.05.2024
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Хоценко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Омской области
Хоценко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Омской области - РИА Новости, 17.05.2024
Хоценко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Омской области
Жителям Усть-Ишимского района Омской области, пострадавшим от паводка, начали зачислять первые компенсационные выплаты, рассказали в своём Telegram-канале глава РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:57
2024-05-17T16:57
омская область
жилье
ишим (река)
иртыш (река)
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Жителям Усть-Ишимского района Омской области, пострадавшим от паводка, начали зачислять первые компенсационные выплаты, рассказали в своём Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. Выплаты направлены на счета первых 145 жителей Усть-Ишимского района. Затем, после необходимых процедур, выплаты на первоочередные нужды продолжат последовательно поступать на счета пострадавших от паводка. "Первым 145 пострадавшим граждан перечислены по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Как только сойдет вода, комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества. Формирование списка пострадавших в результате стихии ведется в непрерывном режиме. На данный момент от жителей принято более 2 тысяч заявлений. Работу продолжаем", - сообщил Виталий Хоценко. Далее, после схода воды, комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества. Для включения в список на получение единовременной матпомощи необходимо обратиться с заявлением через "Госуслуги". На территории всей Омской области сегодня ввели режим ЧС из-за паводка. В трех северных районах региона разбились реки Ишим и Иртыш. Затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Из затопленных районов были эвакуированы свыше 2000 жителей. На месте работают спасатели и сотрудники полиции. Оказывается помощь оставшимся животным.
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ишим (река)
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жилье, ишим (река), иртыш (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024
Омская область , Жилье, Ишим (река), Иртыш (река), Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024

Хоценко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко
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ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Жителям Усть-Ишимского района Омской области, пострадавшим от паводка, начали зачислять первые компенсационные выплаты, рассказали в своём Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.
Выплаты направлены на счета первых 145 жителей Усть-Ишимского района. Затем, после необходимых процедур, выплаты на первоочередные нужды продолжат последовательно поступать на счета пострадавших от паводка.
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"Первым 145 пострадавшим граждан перечислены по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Как только сойдет вода, комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества. Формирование списка пострадавших в результате стихии ведется в непрерывном режиме. На данный момент от жителей принято более 2 тысяч заявлений. Работу продолжаем", - сообщил Виталий Хоценко.
Далее, после схода воды, комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества. Для включения в список на получение единовременной матпомощи необходимо обратиться с заявлением через "Госуслуги".
На территории всей Омской области сегодня ввели режим ЧС из-за паводка. В трех северных районах региона разбились реки Ишим и Иртыш. Затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Из затопленных районов были эвакуированы свыше 2000 жителей. На месте работают спасатели и сотрудники полиции. Оказывается помощь оставшимся животным.
 
Омская областьЖильеИшим (река)Иртыш (река)Виталий ХоценкоНаводнения в России — 2024
 
 
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