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Ученые из России и Китая работают над решениями по сокращению выбросов
Ученые из России и Китая работают над решениями по сокращению выбросов - РИА Новости, 17.05.2024
Ученые из России и Китая работают над решениями по сокращению выбросов
Президент России Владимир Путин заявил, что ученые РФ и Китая работают над решениями, которые смогут радикально сократить выбросы. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:40
2024-05-17T11:40
2024-05-17T11:40
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ученые РФ и Китая работают над решениями, которые смогут радикально сократить выбросы. "Научные сообщества двух стран работают над техническими решениями, которые позволят радикально уменьшить углеродные выбросы: реализуется программа создания карбонных полигонов, тестируется технология снижения углеводородного следа, запланированы совместные мероприятия в части сертификации зеленой электроэнергии", - сказал президент.
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Ученые из России и Китая работают над решениями по сокращению выбросов
Путин: ученые РФ и Китая работают над решениями радикального сокращения выбросов