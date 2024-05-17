https://ria.ru/20240517/vybrosy-1946618781.html

Ученые из России и Китая работают над решениями по сокращению выбросов

Ученые из России и Китая работают над решениями по сокращению выбросов - РИА Новости, 17.05.2024

Ученые из России и Китая работают над решениями по сокращению выбросов

Президент России Владимир Путин заявил, что ученые РФ и Китая работают над решениями, которые смогут радикально сократить выбросы. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:40

2024-05-17T11:40

2024-05-17T11:40

россия

китай

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ученые РФ и Китая работают над решениями, которые смогут радикально сократить выбросы. "Научные сообщества двух стран работают над техническими решениями, которые позволят радикально уменьшить углеродные выбросы: реализуется программа создания карбонных полигонов, тестируется технология снижения углеводородного следа, запланированы совместные мероприятия в части сертификации зеленой электроэнергии", - сказал президент.

https://ria.ru/20231107/nauka-1907136622.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, в мире