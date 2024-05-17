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Рогов заявил об отступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.05.2024
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13:43 17.05.2024 (обновлено: 13:51 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/vsu-1946666881.html
Рогов заявил об отступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил об отступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.05.2024
Рогов заявил об отступлении ВСУ в Запорожской области
ВСУ отступают на нескольких направлениях и теряют ранее захваченные позиции в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель сопредседатель... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:43
2024-05-17T13:51
запорожская область
работино
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. ВСУ отступают на нескольких направлениях и теряют ранее захваченные позиции в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Днепр" освободила населённый пункт Работино в Запорожской области. "Боевики ВСУ окончательно и бесповоротно теряют позиции, которые захватили в ходе контрнаступления летом прошлого года и отступают на нескольких направлениях", - сказал Рогов. По его словам, противник уже выбит из Работино на ореховском направлении, его выдавливают из сел Урожайное и Старомайорское на времевском, где уже закрепились российские войска. "Всё, чего добился режим Зеленского этим контрнаступлением, - это десятки тысяч брошенных на верную смерть украинских солдат и сотни единиц сожженной боевой техники", - подчеркнул Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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запорожская область, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Рогов заявил об отступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил об отступлении ВСУ в Запорожской области на нескольких направлениях

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. ВСУ отступают на нескольких направлениях и теряют ранее захваченные позиции в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Днепр" освободила населённый пункт Работино в Запорожской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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"Боевики ВСУ окончательно и бесповоротно теряют позиции, которые захватили в ходе контрнаступления летом прошлого года и отступают на нескольких направлениях", - сказал Рогов.
По его словам, противник уже выбит из Работино на ореховском направлении, его выдавливают из сел Урожайное и Старомайорское на времевском, где уже закрепились российские войска.
«
"Всё, чего добился режим Зеленского этим контрнаступлением, - это десятки тысяч брошенных на верную смерть украинских солдат и сотни единиц сожженной боевой техники", - подчеркнул Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРаботиноВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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