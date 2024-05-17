https://ria.ru/20240517/vstrechi-1946633844.html

Глава Мордовии провел встречи с деловыми партнерами из исламских стран

Глава Мордовии провел встречи с деловыми партнерами из исламских стран - РИА Новости, 17.05.2024

Глава Мордовии провел встречи с деловыми партнерами из исламских стран

Глава Мордовии Артем Здунов провел встречи с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Туниса на форуме "KazanForum-2024", сообщает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:21

2024-05-17T12:21

2024-05-17T12:21

республика мордовия

россия

катар

тунис (страна)

артем здунов

организация исламского сотрудничества

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов провел встречи с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Туниса на форуме "KazanForum-2024", сообщает пресс-служба главы региона. "Глава Мордовии отметил, что учитывая текущую геополитическую ситуацию, государства исламского мира становятся все более надежными партнерами России и в том числе Мордовии. Сейчас доля экспорта республики в страны Организации исламского сотрудничества составляет 55% - за последние два года она выросла в 1,6 раза", - говорится в сообщении. Глава Мордовии обсудил развитие сотрудничества с заместителем министра экономики ОАЭ Абдуллой Аль Салехом, презентовав продукцию "Торгового дома "Фуд Экспорт" - официального экспортера халяльной продукции, выпускаемой птицефабрикой "Чамзинская". Агрофирма уже с 2016 года производит высококачественную продукцию по стандарту "Халяль" под торговой маркой "ЭКО Халял". Здунов отметил также, что в республике еще два предприятия выпускают продукцию "халяль": ООО "Мечта" - молочные продукты (ультрапастеризованное молоко и сливки), ООО "Биосфера" - органическую продукцию. "Стороны обсудили также возможности поставок продукции промышленной отрасли республики – грузовых вагонов, контейнеров и вагонного литья компании "РМ Рейл", фанеры и изделий из нее ведущего деревообрабатывающего предприятия Мордовии "Плайтерра", кабельной продукции группы компаний "Оптикэнерго", оптического волокна и полупроводниковой продукции "Электровыпрямитель", лекарственных препаратов компании "Биохимик", - отмечается в сообщении. Кроме того, глава Мордовии встретился с послом Тунисской Республики в России Тараком Бен Салемом. Он отметил, что Мордовию и Тунис уже связывают партнерские отношения: сборная страны во время Чемпионата мира по футболу-2018 провела один из матчей в Мордовии. Кроме того, действует соглашение о сотрудничестве между Мордовским педагогическим университетом и Тунисско-Российской торгово-промышленной палатой, в рамках которого преподаватели вуза ведут обучение русскому языку в Центре открытого образования Туниса. Было отмечено, что в прошлом году одно из предприятий Мордовии уже осуществляло поставки продукции в Тунис - ООО "Кабельные системы" поставляло оборудование для производства сетки из композитной арматуры и полиэтилен низкого давления. Из возможных точек роста - увеличение взаимного товарооборота, реализация совместных инвестиционных проектов и активизация научного и образовательного сотрудничества. Глава Мордовии также встретился с делегацией Катара, обсудив возможность реализации группой компаний "Аль-Адид Бизнес" инвестиционных проектов с учетом преференции особой экономической зоны Мордовии. Катарскую делегацию заинтересовал спектр производимых в Мордовии лекарств, перспективы открытия Биотехнологического центра. Глава Мордовии заявил, что республика нацелена и дальше развивать сотрудничество со странами исламского мира и пригласил представителей деловых кругов посетить регион для более предметного знакомства с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом республики.

https://ria.ru/20240517/stend--1946620817.html

https://ria.ru/20240422/razvitie-1941590724.html

россия

катар

тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, катар, тунис (страна), артем здунов, организация исламского сотрудничества