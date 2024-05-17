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Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях отношений с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
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09:14 17.05.2024
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Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях отношений с Россией
Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях отношений с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях отношений с Россией
Китайско-российские отношения ждут новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:14
2024-05-17T09:14
китай
харбин
россия
си цзиньпин
хань чжэн
в мире
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ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения ждут новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Глава КНР отметил, что в этому году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. "Находясь на новой исторической отправной точке, отношения между двумя странами ждут новые исторические возможности, раскрываются более широкие перспективы развития", - заявил глава КНР в своей телеграмме по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, текст которой на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн. Си Цзиньпин в своей телеграмме отметил, что благодаря совместным усилиям двух стран китайско-российские отношения шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, что приносит народам двух стран ощутимые плоды сотрудничества. Восьмое Российско-Китайское Экспо в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году пройдет с 17 по 21 мая.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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китай, харбин, россия, си цзиньпин, хань чжэн, в мире
Китай, Харбин, Россия, Си Цзиньпин, Хань Чжэн, В мире
Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях отношений с Россией

Си Цзиньпин: отношения Китая и России ждут новые исторические возможности

© AP Photo / Andy WongФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения ждут новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Глава КНР отметил, что в этому году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 08:00
"Находясь на новой исторической отправной точке, отношения между двумя странами ждут новые исторические возможности, раскрываются более широкие перспективы развития", - заявил глава КНР в своей телеграмме по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, текст которой на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн.
Си Цзиньпин в своей телеграмме отметил, что благодаря совместным усилиям двух стран китайско-российские отношения шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, что приносит народам двух стран ощутимые плоды сотрудничества.
Восьмое Российско-Китайское Экспо в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году пройдет с 17 по 21 мая.
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Межгосударственные отношения России и Китая
16 мая, 00:34
 
КитайХарбинРоссияСи ЦзиньпинХань ЧжэнВ мире
 
 
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