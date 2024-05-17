https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html

СМИ: в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов

СМИ: в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов - РИА Новости, 17.05.2024

СМИ: в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Правительство России планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:56

2024-05-17T06:56

2024-05-17T07:10

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство России планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект распоряжения."Проект правительственного распоряжения <...> разработал Минздрав России. Этот документ запрещает «выпуск в обращение» веществ, «направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость»", — указано в статье.Журналисты отметили, что после принятия документа в продаже будут лишь жидкости для электронных сигарет, содержащие никотин, дистилированный глицерин и пропиленгликоль. Согласно пояснительной записке, распоряжение призвано способствовать снижению потребления никотиносодержащей продукции среди населения, в особенности среди молодежи. По словам авторов проекта, схожие запреты существуют в ряде других стран, включая несколько штатов США.Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил приостанавливать работу торговых точек за продажу вейпов несовершеннолетним. Позднее политик также выступил за вывод таких бизнесов из-под действия моратория на проверки.

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

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общество, здоровье - общество, россия, правительство рф