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В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.05.2024
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС
Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС, но решения о присоединении новых государств к организации должны приниматься всеми... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:42
2024-05-17T03:42
2024-05-17T03:42
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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС, но решения о присоединении новых государств к организации должны приниматься всеми нынешними членами, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. На полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации Вершинин рассказал, что тема вступления Венесуэлы в БРИКС обсуждалась в рамках его контактов с руководством МИД страны. "Мы относимся к позиции Венесуэлы с большим уважением и рассматриваем ее с точки зрения высокого стратегического характера наших двусторонних отношений. Но, естественно, речь идет об организации, речь идет не только о национальной позиции России, о которой я вам только что сказал, речь идет о том, что такие решения принимаются совместно всеми членами организации", - сказал замглавы МИД РФ. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением. Посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в апреле 2024 года заявил, что боливарианская республика возлагает большие надежды на октябрьский саммит БРИКС в Казани в контексте ее намерения присоединиться к объединению.
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в мире, россия, венесуэла, москва, сергей вершинин, сергей лавров, брикс, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Венесуэла, Москва, Сергей Вершинин, Сергей Лавров, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС
МИД: Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС