Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/venesuela-1946566816.html
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.05.2024
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС
Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС, но решения о присоединении новых государств к организации должны приниматься всеми... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:42
2024-05-17T03:42
в мире
россия
венесуэла
москва
сергей вершинин
сергей лавров
брикс
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_c9b828701f56cc1ef5d1a5d89b8ee992.jpg
КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС, но решения о присоединении новых государств к организации должны приниматься всеми нынешними членами, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. На полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации Вершинин рассказал, что тема вступления Венесуэлы в БРИКС обсуждалась в рамках его контактов с руководством МИД страны. "Мы относимся к позиции Венесуэлы с большим уважением и рассматриваем ее с точки зрения высокого стратегического характера наших двусторонних отношений. Но, естественно, речь идет об организации, речь идет не только о национальной позиции России, о которой я вам только что сказал, речь идет о том, что такие решения принимаются совместно всеми членами организации", - сказал замглавы МИД РФ. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением. Посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в апреле 2024 года заявил, что боливарианская республика возлагает большие надежды на октябрьский саммит БРИКС в Казани в контексте ее намерения присоединиться к объединению.
https://ria.ru/20240516/briks-1946404395.html
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
россия
венесуэла
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c689603fb8413fdaf396b215621435e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, москва, сергей вершинин, сергей лавров, брикс, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Венесуэла, Москва, Сергей Вершинин, Сергей Лавров, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС

МИД: Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС, но решения о присоединении новых государств к организации должны приниматься всеми нынешними членами, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
На полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации Вершинин рассказал, что тема вступления Венесуэлы в БРИКС обсуждалась в рамках его контактов с руководством МИД страны.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС
Вчера, 13:19
"Мы относимся к позиции Венесуэлы с большим уважением и рассматриваем ее с точки зрения высокого стратегического характера наших двусторонних отношений. Но, естественно, речь идет об организации, речь идет не только о национальной позиции России, о которой я вам только что сказал, речь идет о том, что такие решения принимаются совместно всеми членами организации", - сказал замглавы МИД РФ.
Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением.
Посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в апреле 2024 года заявил, что боливарианская республика возлагает большие надежды на октябрьский саммит БРИКС в Казани в контексте ее намерения присоединиться к объединению.
Флаги стран БРИКС
Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС
15 мая, 01:52
 
В миреРоссияВенесуэлаМоскваСергей ВершининСергей ЛавровБРИКСГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала