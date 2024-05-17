https://ria.ru/20240517/venesuela-1946566816.html

В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС

В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.05.2024

В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС

Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС, но решения о присоединении новых государств к организации должны приниматься всеми... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T03:42

2024-05-17T03:42

2024-05-17T03:42

в мире

россия

венесуэла

москва

сергей вершинин

сергей лавров

брикс

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_c9b828701f56cc1ef5d1a5d89b8ee992.jpg

КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия уважительно рассматривает заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС, но решения о присоединении новых государств к организации должны приниматься всеми нынешними членами, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. На полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации Вершинин рассказал, что тема вступления Венесуэлы в БРИКС обсуждалась в рамках его контактов с руководством МИД страны. "Мы относимся к позиции Венесуэлы с большим уважением и рассматриваем ее с точки зрения высокого стратегического характера наших двусторонних отношений. Но, естественно, речь идет об организации, речь идет не только о национальной позиции России, о которой я вам только что сказал, речь идет о том, что такие решения принимаются совместно всеми членами организации", - сказал замглавы МИД РФ. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением. Посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в апреле 2024 года заявил, что боливарианская республика возлагает большие надежды на октябрьский саммит БРИКС в Казани в контексте ее намерения присоединиться к объединению.

https://ria.ru/20240516/briks-1946404395.html

https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html

россия

венесуэла

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, венесуэла, москва, сергей вершинин, сергей лавров, брикс, генеральная ассамблея оон, оон