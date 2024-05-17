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В правительство направили пакет антитабачных законопроектов - РИА Новости, 17.05.2024
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19:17 17.05.2024 (обновлено: 19:23 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/vape-1946774293.html
В правительство направили пакет антитабачных законопроектов
В правительство направили пакет антитабачных законопроектов - РИА Новости, 17.05.2024
В правительство направили пакет антитабачных законопроектов
Пакет законопроектов об ужесточении правил продажи вейпов отправлен в кабмин и Верховный суд, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:17
2024-05-17T19:23
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пакет законопроектов об ужесточении правил продажи вейпов отправлен в кабмин и Верховный суд, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев."Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд", - написал он в своем Telegram-канале.Метелев отметил, что депутаты проработали пакет законопроектов по вейпам."Инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи никотинсодержащей продукции, установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним и ограничат перечень допустимых вкусовых добавок", - отметил депутат.
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общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
В правительство направили пакет антитабачных законопроектов

Метелев: в правительство направили проекты об ужесточении правил продажи вейпов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкУчастница на специализированной выставке vape-индустрии
Участница на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участница на специализированной выставке vape-индустрии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пакет законопроектов об ужесточении правил продажи вейпов отправлен в кабмин и Верховный суд, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
"Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд", - написал он в своем Telegram-канале.
Метелев отметил, что депутаты проработали пакет законопроектов по вейпам.
"Инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи никотинсодержащей продукции, установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним и ограничат перечень допустимых вкусовых добавок", - отметил депутат.
Вейп - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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ОбществоАртем Метелев (депутат)Госдума РФ
 
 
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