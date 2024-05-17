https://ria.ru/20240517/vape-1946774293.html

В правительство направили пакет антитабачных законопроектов

В правительство направили пакет антитабачных законопроектов - РИА Новости, 17.05.2024

В правительство направили пакет антитабачных законопроектов

Пакет законопроектов об ужесточении правил продажи вейпов отправлен в кабмин и Верховный суд, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:17

2024-05-17T19:17

2024-05-17T19:23

общество

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пакет законопроектов об ужесточении правил продажи вейпов отправлен в кабмин и Верховный суд, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев."Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд", - написал он в своем Telegram-канале.Метелев отметил, что депутаты проработали пакет законопроектов по вейпам."Инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи никотинсодержащей продукции, установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним и ограничат перечень допустимых вкусовых добавок", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240326/veyp-1935814665.html

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общество, артем метелев (депутат), госдума рф