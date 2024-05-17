https://ria.ru/20240517/ural-1946616811.html

Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок

Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок - РИА Новости, 17.05.2024

Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок

Росприроднадзор разрешил построить на Белоярской АЭС (Свердловская область) пилотный энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимый... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:34

2024-05-17T11:34

2024-05-17T11:34

в мире

россия

свердловская область

белоярская аэс

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ee489d99ed9163f7849cdf3f327429f.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росприроднадзор разрешил построить на Белоярской АЭС (Свердловская область) пилотный энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимый для развития передовых технологий атомной энергетики, сообщил "Росатом". "Белоярская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М", - говорится в релизе. "Росприроднадзор изучил представленные на государственную экологическую экспертизу материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Содержащиеся в них экологические аспекты и результаты проведенных исследований доказывают, что требования по безопасности размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М соблюдены на высоком уровне, значимое воздействие на окружающую среду отсутствует, размещаемый объект удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства", - отмечается в сообщении. Сейчас весь пакет документов проходит проверку в Ростехнадзоре. По ее результатам Белоярская АЭС ожидает получение лицензии на размещение нового энергоблока. "Росатом" осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Благодаря реакторам на быстрых нейтронах в ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. В 2016 году был завершен технический проект реакторной установки. Затем специалисты определили, как можно улучшить технико-экономические показатели нового энергоблока, и началась разработка проекта модернизированной реакторной установки БН-1200М, которая должна быть конкурентоспособной по сравнению с передовыми атомными энергоблоками большой мощности с реакторами на тепловых нейтронах, а также альтернативной генерацией. После этого были утверждены технические задания на БН-1200М, затем велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических решений, безопасности, и конкурентоспособности нового энергоблока. Строительство нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.

https://ria.ru/20231206/rosatom-1914109214.html

https://ria.ru/20240425/rosatom-1942225650.html

https://ria.ru/20231026/tvel-1905430449.html

https://ria.ru/20240314/tekhnologii-1932974671.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, свердловская область, белоярская аэс, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"