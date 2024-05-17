https://ria.ru/20240517/ural-1946616811.html
Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок
Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок - РИА Новости, 17.05.2024
Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок
Росприроднадзор разрешил построить на Белоярской АЭС (Свердловская область) пилотный энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимый... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:34
2024-05-17T11:34
2024-05-17T11:34
в мире
россия
свердловская область
белоярская аэс
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ee489d99ed9163f7849cdf3f327429f.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росприроднадзор разрешил построить на Белоярской АЭС (Свердловская область) пилотный энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимый для развития передовых технологий атомной энергетики, сообщил "Росатом". "Белоярская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М", - говорится в релизе. "Росприроднадзор изучил представленные на государственную экологическую экспертизу материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Содержащиеся в них экологические аспекты и результаты проведенных исследований доказывают, что требования по безопасности размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М соблюдены на высоком уровне, значимое воздействие на окружающую среду отсутствует, размещаемый объект удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства", - отмечается в сообщении. Сейчас весь пакет документов проходит проверку в Ростехнадзоре. По ее результатам Белоярская АЭС ожидает получение лицензии на размещение нового энергоблока. "Росатом" осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Благодаря реакторам на быстрых нейтронах в ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. В 2016 году был завершен технический проект реакторной установки. Затем специалисты определили, как можно улучшить технико-экономические показатели нового энергоблока, и началась разработка проекта модернизированной реакторной установки БН-1200М, которая должна быть конкурентоспособной по сравнению с передовыми атомными энергоблоками большой мощности с реакторами на тепловых нейтронах, а также альтернативной генерацией. После этого были утверждены технические задания на БН-1200М, затем велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических решений, безопасности, и конкурентоспособности нового энергоблока. Строительство нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.
https://ria.ru/20231206/rosatom-1914109214.html
https://ria.ru/20240425/rosatom-1942225650.html
https://ria.ru/20231026/tvel-1905430449.html
https://ria.ru/20240314/tekhnologii-1932974671.html
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438359_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_df92c0d082ff395745b448ec78b9b73d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, свердловская область, белоярская аэс, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Свердловская область, Белоярская АЭС, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок
Росприроднадзор разрешил строить на Белоярской АЭС пилотный энергоблок БН-1200М
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росприроднадзор разрешил построить на Белоярской АЭС (Свердловская область) пилотный энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимый для развития передовых технологий атомной энергетики, сообщил "Росатом".
"Белоярская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом
", электроэнергетический дивизион "Росатома") получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М", - говорится в релизе.
"Росприроднадзор изучил представленные на государственную экологическую экспертизу материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Содержащиеся в них экологические аспекты и результаты проведенных исследований доказывают, что требования по безопасности размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М соблюдены на высоком уровне, значимое воздействие на окружающую среду отсутствует, размещаемый объект удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства", - отмечается в сообщении.
Сейчас весь пакет документов проходит проверку в Ростехнадзоре
. По ее результатам Белоярская АЭС ожидает получение лицензии на размещение нового энергоблока.
"Росатом" осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.
Благодаря реакторам на быстрых нейтронах в ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России
отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.
Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. В 2016 году был завершен технический проект реакторной установки. Затем специалисты определили, как можно улучшить технико-экономические показатели нового энергоблока, и началась разработка проекта модернизированной реакторной установки БН-1200М, которая должна быть конкурентоспособной по сравнению с передовыми атомными энергоблоками большой мощности с реакторами на тепловых нейтронах, а также альтернативной генерацией. После этого были утверждены технические задания на БН-1200М, затем велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических решений, безопасности, и конкурентоспособности нового энергоблока.
Строительство нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.