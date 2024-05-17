https://ria.ru/20240517/ukraina-1946769621.html
Кулеба утверждает, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией
Кулеба утверждает, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Кулеба утверждает, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведет закулисных переговоров с Москвой. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:07
2024-05-17T19:07
2024-05-17T19:07
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведет закулисных переговоров с Москвой. "Украина с Россией ни о чем тайно не договариваются, никаких тайных переговоров между нами", - заявил Кулеба в интервью журналистам Times of Ukraine, запись которого опубликована в Telegram-канале издания. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле ранее отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946666012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, МИД Украины
Кулеба утверждает, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией
Кулеба: Россия и Украина ни о чем тайно не договариваются
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведет закулисных переговоров с Москвой.
"Украина с Россией ни о чем тайно не договариваются, никаких тайных переговоров между нами", - заявил Кулеба в интервью журналистам Times of Ukraine, запись которого опубликована в Telegram-канале издания.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле ранее отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.