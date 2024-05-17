https://ria.ru/20240517/ukraina-1946769621.html

Кулеба утверждает, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией

Кулеба утверждает, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией - РИА Новости, 17.05.2024

Кулеба утверждает, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведет закулисных переговоров с Москвой. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:07

2024-05-17T19:07

2024-05-17T19:07

специальная военная операция на украине

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дмитрий кулеба

мид украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведет закулисных переговоров с Москвой. "Украина с Россией ни о чем тайно не договариваются, никаких тайных переговоров между нами", - заявил Кулеба в интервью журналистам Times of Ukraine, запись которого опубликована в Telegram-канале издания. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле ранее отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946666012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, мид украины