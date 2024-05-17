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"Дальше на запад". В США неожиданно высказались о ходе спецоперации - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 17.05.2024 (обновлено: 16:50 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946723657.html
"Дальше на запад". В США неожиданно высказались о ходе спецоперации
"Дальше на запад". В США неожиданно высказались о ходе спецоперации - РИА Новости, 17.05.2024
"Дальше на запад". В США неожиданно высказались о ходе спецоперации
Если потребуется российские войска обладают всем необходимым, чтобы выйти к реке Днепр, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:49
2024-05-17T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
владимир путин
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Если потребуется российские войска обладают всем необходимым, чтобы выйти к реке Днепр, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Дела для Украины идут очень плохо, русские продвинулись еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда они дойдут до реки Днепр, если они захотят этого", — отметил он.По словам эксперта, сейчас ВСУ фактически находятся на грани коллапса. Он также отметил, что сейчас Москва контролирует ситуацию на театре военных действий. Макговерн обратил внимание, что президент Владимир Путин дал ясно понять, что Россия открыта к переговорам."Все выглядит очень плохо для украинцев, которые не могут удержаться в основном потому, что у них нет оружия и людских ресурсов", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946691870.html
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в мире, харьковская область, украина, владимир путин, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Владимир Путин, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Дальше на запад". В США неожиданно высказались о ходе спецоперации

Макговерн: ВС России хватит мощи дойти до Днепра, если они захотят

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Если потребуется российские войска обладают всем необходимым, чтобы выйти к реке Днепр, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Дела для Украины идут очень плохо, русские продвинулись еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда они дойдут до реки Днепр, если они захотят этого", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас ВСУ фактически находятся на грани коллапса. Он также отметил, что сейчас Москва контролирует ситуацию на театре военных действий. Макговерн обратил внимание, что президент Владимир Путин дал ясно понять, что Россия открыта к переговорам.
"Все выглядит очень плохо для украинцев, которые не могут удержаться в основном потому, что у них нет оружия и людских ресурсов", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВладимир ПутинРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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