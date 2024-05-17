https://ria.ru/20240517/ukraina-1946708144.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 17.05.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, в Харьковской области звучит тревога. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:05
2024-05-17T16:05
2024-05-17T16:05
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, в Харьковской области звучит тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Впоследствии он сообщил, что "прилетов" было несколько, на пораженных объектах начались пожары. Тип объектов не уточняется. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.50 мск, в Харьковской области уже более шести часов звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе