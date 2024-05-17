https://ria.ru/20240517/ukraina-1946691870.html

Командиры НАТО объявили. План по Украине обернется катастрофой, пишут СМИ

Командиры НАТО объявили. План по Украине обернется катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Командиры НАТО объявили. План по Украине обернется катастрофой, пишут СМИ

Действия Североатлантического альянса на Украине могут перерасти в полномасштабный конфликт с Россией, пишет Global Times. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:11

специальная военная операция на украине

нато

россия

владимир путин

москва

украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия Североатлантического альянса на Украине могут перерасти в полномасштабный конфликт с Россией, пишет Global Times."Тем временем сами командиры НАТО объявили о возможности войны. Уже в этом году некоторые из них предупредили свои страны о необходимости готовиться к войне с Россией, предложив вновь ввести воинскую повинность и выдвинув идею создания гражданской армии. Это их единственная идея: позволить украинцам продолжать умирать от их имени в марионеточной войне НАТО, пока она не перерастет в полномасштабный прямой конфликт с Россией", — говорится в материале.Отмечается, что существует реальная опасность втягивания военного блока в сам конфликт. При этом, как предупреждает, автор статьи такая стратегия может привести к кошмарным последствиям.В публикации также обращается внимание, что альянс отвергает с порога любые серьезные предложения о прекращении боевых действий."Единственная, неумолимая стратегия НАТО — просто продолжать воевать — гарантирует лишь бесконечные страдания. Его путь к так называемому миру может привести нас всех к войне", — резюмируется в статье.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

россия

москва

украина

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нато, россия, владимир путин, москва, украина