Рейтинг@Mail.ru
На Украине национализировали два самолета "Ростеха" - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946679196.html
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"
На Украине национализировали два самолета "Ростеха" - РИА Новости, 17.05.2024
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"
Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:26
2024-05-17T14:26
украина
россия
ростех
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ в Telegram-канале. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , - говорится в сообщении. Уточняется, что до начала военного конфликта воздушные суда были в аренде одного из украинских авиаперевозчиков для осуществления чартерных рейсов внутри страны. По данным СБУ, самолеты находились на балансе оффшорной компании, входящей в структуру "Ростеха" через компанию "Ильюшин Финанс Ко". В отношении руководства компании и ее оффшорной коммерческой структуры, как утверждает СБУ, возбуждены уголовные дела, в частности, по статье "коллаборационная деятельность". В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925682727.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, ростех, служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, Ростех, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"

СБУ: Украина национализировала два российских самолета Ан-148-100Е

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет Ан-148-100Е
Самолет Ан-148-100Е - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Самолет Ан-148-100Е. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ в Telegram-канале.
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , - говорится в сообщении.
Уточняется, что до начала военного конфликта воздушные суда были в аренде одного из украинских авиаперевозчиков для осуществления чартерных рейсов внутри страны. По данным СБУ, самолеты находились на балансе оффшорной компании, входящей в структуру "Ростеха" через компанию "Ильюшин Финанс Ко". В отношении руководства компании и ее оффшорной коммерческой структуры, как утверждает СБУ, возбуждены уголовные дела, в частности, по статье "коллаборационная деятельность". В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Украина национализировала активы российского бизнесмена, утверждает СБУ
6 февраля, 14:07
 
УкраинаРоссияРостехСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала