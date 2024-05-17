https://ria.ru/20240517/ukraina-1946679196.html

На Украине национализировали два самолета "Ростеха"

На Украине национализировали два самолета "Ростеха" - РИА Новости, 17.05.2024

На Украине национализировали два самолета "Ростеха"

Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:26

2024-05-17T14:26

2024-05-17T14:26

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ в Telegram-канале. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , - говорится в сообщении. Уточняется, что до начала военного конфликта воздушные суда были в аренде одного из украинских авиаперевозчиков для осуществления чартерных рейсов внутри страны. По данным СБУ, самолеты находились на балансе оффшорной компании, входящей в структуру "Ростеха" через компанию "Ильюшин Финанс Ко". В отношении руководства компании и ее оффшорной коммерческой структуры, как утверждает СБУ, возбуждены уголовные дела, в частности, по статье "коллаборационная деятельность". В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

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