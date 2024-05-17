https://ria.ru/20240517/ukraina-1946679196.html
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"
На Украине национализировали два самолета "Ростеха" - РИА Новости, 17.05.2024
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"
Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:26
2024-05-17T14:26
2024-05-17T14:26
украина
россия
ростех
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Украины национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской госкорпорации "Ростех", сообщает СБУ в Telegram-канале. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро" , - говорится в сообщении. Уточняется, что до начала военного конфликта воздушные суда были в аренде одного из украинских авиаперевозчиков для осуществления чартерных рейсов внутри страны. По данным СБУ, самолеты находились на балансе оффшорной компании, входящей в структуру "Ростеха" через компанию "Ильюшин Финанс Ко". В отношении руководства компании и ее оффшорной коммерческой структуры, как утверждает СБУ, возбуждены уголовные дела, в частности, по статье "коллаборационная деятельность". В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925682727.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, ростех, служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, Ростех, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"
СБУ: Украина национализировала два российских самолета Ан-148-100Е