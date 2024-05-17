https://ria.ru/20240517/ukraina-1946678909.html

Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине

Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине - РИА Новости, 17.05.2024

Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином они комплексно обсудили вопрос мирной конференции по Украине в РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:24

2024-05-17T14:24

2024-05-17T14:25

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином они комплексно обсудили вопрос мирной конференции по Украине в Швейцарии, в том числе приглашение Китая на эту конференцию. "Мы обсуждали этот вопрос в комплексе", - сказал Путин, отвечая на вопрос, обсуждалось ли в ходе переговоров с Си Цзиньпином приглашение представителей Китая в Швейцарию на конференцию по Украине. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, си цзиньпин, китай, швейцария, владимир путин