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В подполье заявили, что украинские чиновники воруют гумпомощь - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 17.05.2024 (обновлено: 07:05 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946572741.html
В подполье заявили, что украинские чиновники воруют гумпомощь
В подполье заявили, что украинские чиновники воруют гумпомощь - РИА Новости, 17.05.2024
В подполье заявили, что украинские чиновники воруют гумпомощь
Украинские чиновники воруют гуманитарную помощь, предназначенную жителям Херсона и пытаются нажиться на эвакуации, сообщил РИА Новости командир подпольной... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:03
2024-05-17T07:05
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
происшествия
россия
украина
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Украинские чиновники воруют гуманитарную помощь, предназначенную жителям Херсона и пытаются нажиться на эвакуации, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются. Сами украинские власти стараются нажиться на всём, до чего могут дотянуться. Поэтому даже эвакуация — это лишь повод набить карманы. Мы не раз писали, что местные гауляйтеры, (глава ОВА Александр - ред.) Прокудины и (глава городской ВА - ред.) Мрочко не гнушаются даже воровством гуманитарной помощи, причем происходит это в огромных количествах", - рассказал "Град". Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости о том, что украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571513.html
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херсон, херсонская область , происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Происшествия, Россия, Украина
В подполье заявили, что украинские чиновники воруют гумпомощь

Подполье: украинские чиновники воруют гумпомощь, предназначенную жителям Херсона

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Украинские чиновники воруют гуманитарную помощь, предназначенную жителям Херсона и пытаются нажиться на эвакуации, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются. Сами украинские власти стараются нажиться на всём, до чего могут дотянуться. Поэтому даже эвакуация — это лишь повод набить карманы. Мы не раз писали, что местные гауляйтеры, (глава ОВА Александр - ред.) Прокудины и (глава городской ВА - ред.) Мрочко не гнушаются даже воровством гуманитарной помощи, причем происходит это в огромных количествах", - рассказал "Град".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"*
05:41
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости о том, что украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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