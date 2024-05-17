https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571106.html
Экс-разведчик США обвинил Украину в попытке настроить россиян против Путина
Экс-разведчик США обвинил Украину в попытке настроить россиян против Путина - РИА Новости, 17.05.2024
Экс-разведчик США обвинил Украину в попытке настроить россиян против Путина
Украина, обстреливая мирное население в Белгороде и других российских регионах, "цепляется" за последнюю надежду - настроить население России против президента... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:20
2024-05-17T05:20
2024-05-17T06:37
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина, обстреливая мирное население в Белгороде и других российских регионах, "цепляется" за последнюю надежду - настроить население России против президента Владимира Путина, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Последняя надежда Украины на победу в этом конфликте заключается в том, чтобы заставить российский народ отвернуться от президента Путина обстреливая Белгород, обстреливая мирных жителей Белгорода, атакуя Донецк, Луганск, обстреливая гражданское население в целом, нападая на Крым… Тщетная надежда Украины на то, что русский народ поднимется в движении типа Майдана чтобы свергнуть Владимира Путина", - сказал Риттер. При этом Риттер подчеркнул, что выборы президента России показали, что россияне поддерживают своего президента, правительство и он пользуется поддержкой среди населения страны. "Конечным результатом этого всего является лишь убийство ни в чем не повинных российских граждан. Но, что на самом деле делает Украина, так это доказывает, что у России есть все основания не только для победы в этом конфликте, но и для того, чтобы найти ответственных за совершение этих террористических актов против гражданского населения Белгорода, арестовать их и привлечь к ответственности по всей строгости закона", - заключил Риттер.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, белгород, россия, скотт риттер, владимир путин
В мире, Украина, Белгород, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин
Экс-разведчик США обвинил Украину в попытке настроить россиян против Путина
Риттер: Украина цепляется за последнюю надежду на победу в конфликте с Россией
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина, обстреливая мирное население в Белгороде и других российских регионах, "цепляется" за последнюю надежду - настроить население России против президента Владимира Путина, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Последняя надежда Украины на победу в этом конфликте заключается в том, чтобы заставить российский народ отвернуться от президента Путина обстреливая Белгород, обстреливая мирных жителей Белгорода, атакуя Донецк
, Луганск
, обстреливая гражданское население в целом, нападая на Крым… Тщетная надежда Украины на то, что русский народ поднимется в движении типа Майдана чтобы свергнуть Владимира Путина", - сказал Риттер.
При этом Риттер подчеркнул, что выборы президента России показали, что россияне поддерживают своего президента, правительство и он пользуется поддержкой среди населения страны.
"Конечным результатом этого всего является лишь убийство ни в чем не повинных российских граждан. Но, что на самом деле делает Украина, так это доказывает, что у России есть все основания не только для победы в этом конфликте, но и для того, чтобы найти ответственных за совершение этих террористических актов против гражданского населения Белгорода, арестовать их и привлечь к ответственности по всей строгости закона", - заключил Риттер.