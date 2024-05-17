https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946813051.html

В Новой Москве подросток убил домработницу

В Новой Москве подросток убил домработницу - РИА Новости, 17.05.2024

В Новой Москве подросток убил домработницу

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в частном доме в Новой Москве, ее убил 16-летний юноша, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:18

2024-05-17T23:18

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в частном доме в Новой Москве, ее убил 16-летний юноша, сообщается в Telegram-канале СК России."В доме, расположенном в поселке Первомайское в Новой Москве, обнаружено тело женщины 1957 года рождения с множественными ножевыми ранениями. <...> Задержан 16-летний молодой человек, который пояснил, что в ходе конфликта нанес множественные удары ножом домработнице", — говорится в публикации.Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи осматривают место преступления.Позже прокуратура Москвы в Telegram-канале уточнила, что, предположительно, женщине также нанесли удары битой.

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946699845.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)