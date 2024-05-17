https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946811999.html

После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело

После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело - РИА Новости, 17.05.2024

После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:07

2024-05-17T23:07

2024-05-17T23:07

происшествия

россия

ростовская область

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в пятницу днем в станице Ольгинской восьмилетняя девочка пошла в магазин и не вернулась домой. Оперативники установили, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказал представитель СК региона. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. "Проверяется на причастность к совершению преступления лицо, с которым видели несовершеннолетнюю девочку незадолго до исчезновения", - добавил он.

https://ria.ru/20240515/sk-1946176951.html

россия

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происшествия, россия, ростовская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)