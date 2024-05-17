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После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело - РИА Новости, 17.05.2024
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23:07 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946811999.html
После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело
После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело - РИА Новости, 17.05.2024
После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:07
2024-05-17T23:07
происшествия
россия
ростовская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в пятницу днем в станице Ольгинской восьмилетняя девочка пошла в магазин и не вернулась домой. Оперативники установили, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказал представитель СК региона. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. "Проверяется на причастность к совершению преступления лицо, с которым видели несовершеннолетнюю девочку незадолго до исчезновения", - добавил он.
https://ria.ru/20240515/sk-1946176951.html
россия
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происшествия, россия, ростовская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
После убийства девочки в Ростовской области возбудили дело

СК в Ростовской области возбудил уголовное дело после убийства 8-летней девочки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в пятницу днем в станице Ольгинской восьмилетняя девочка пошла в магазин и не вернулась домой. Оперативники установили, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказал представитель СК региона.
В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. "Проверяется на причастность к совершению преступления лицо, с которым видели несовершеннолетнюю девочку незадолго до исчезновения", - добавил он.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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