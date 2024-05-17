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В Иркутской области арестовали мужчину, убившего жену при разводе
В Иркутской области арестовали мужчину, убившего жену при разводе - РИА Новости, 17.05.2024
В Иркутской области арестовали мужчину, убившего жену при разводе
Суд в Иркутской области заключил под стражу на два месяца мужчину, который придя в ЗАГС разводиться с женой, убил ее, сообщила Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:41
2024-05-17T15:41
2024-05-17T15:41
происшествия
иркутская область
саянск
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ИРКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Суд в Иркутской области заключил под стражу на два месяца мужчину, который придя в ЗАГС разводиться с женой, убил ее, сообщила Иркутская областная прокуратура. В Иркутской области 25-летний житель Саянска стал фигурантом уголовного дела об убийстве после того, как в ЗАГСе во время подачи заявления о разводе несколько раз ударил ножом свою 21-летнюю жену. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пара состояла в браке с апреля этого года. "Вину в содеянном он признал, против меры пресечения не возражал. С учетом мнения прокурора Саянский городской суд заключил ранее неоднократно привлекавшего к уголовной ответственности мужчину под стражу на 2 месяца по 16.07.2024", - говорится в сообщении. На странице "Зима. Саянск" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что у убитой осталась 11-месячная дочь. Обвиняемый не является ей родным отцом.
https://ria.ru/20240118/ubiystvo-1921971289.html
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происшествия, иркутская область, саянск
Происшествия, Иркутская область, Саянск
В Иркутской области арестовали мужчину, убившего жену при разводе
В Иркутской области мужчину, убившего жену при разводе, арестовали на 2 месяца