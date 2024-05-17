https://ria.ru/20240517/turizm-1946737200.html

Туроператоры рассказали, как изменится количество путешественников в Крыму

Туроператоры рассказали, как изменится количество путешественников в Крыму - РИА Новости, 17.05.2024

Туроператоры рассказали, как изменится количество путешественников в Крыму

Туристический поток этим летом увеличится на 35% в годовом выражении, путешественники преимущественно отправятся на полуостров на автомобилях, рассказал РИА... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:29

2024-05-17T17:29

2024-05-17T17:32

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краснодарский край

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сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туристический поток этим летом увеличится на 35% в годовом выражении, путешественники преимущественно отправятся на полуостров на автомобилях, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Будет несомненно больше турпоток в Крым этим летом. Осторожная оценка - 20-30%, оптимисты говорят о 50%. Думаю, что (рост - ред.) 35% мы Крыму можем гарантировать, потому что уже майские праздники показали рост около 30%. Но они дают не совсем справедливую оценку, так как майские короткие и потратить двое суток в дороге, чтобы три-четыре дня отдохнуть в Крыму - идея не очень хорошая. А когда летом едешь на две недели, то время в дороге сглаживается", - рассказал Ромашкин. По мнению вице-президента АТОР, 80-85% туристов в Крым этим летом приедут на автомобилях. Остальной турпоток придется на железную дорогу, потому что ее возможности ограничены. Он также отметил, что загрузка отелей на июнь уже в 2 раза выше, чем в прошлом году. "Продано 55-60% мест на лето. Но места еще есть в отелях и туристы, которые планируют поездку сейчас, могут найти что-то хорошее и недорогое", - подчеркнул Ромашкин. Вице-президент ассоциации рассказал, что Крым на данный момент - самое дешевое направление на Черном море. "Он дешевле на 15% курортов Краснодарского края, а по некоторым отелям и на 20%. Это объясняется тем, что в прошлом году Крым пережил снижение турпотока и отели предлагают конкурентную цену, чтобы вернуть туристов", - пояснил эксперт. При этом Ромашкин отметил, что гостиницы полуострова постепенно поднимают цены. "В январе-феврале мы не видели никакого роста цен, так как отели не верили, видимо, сами, что туристы активизируются. Но март показал обратное. Сейчас цена начала двигаться и прирост составляет 7-8% к прошлому году. Но это все равно ниже, чем в Краснодарском крае, где меньше 15% подорожания мы не наблюдали", - подчеркнул собеседник агентства. По оценке АТОР, Крым в 2023 году посетило около 4,5-5 миллиона туристов. При этом 60-65% турпотока пришлось на летний период.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

https://ria.ru/20240229/anapa-1930054156.html

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новости - туризм, краснодарский край, черное море, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии