Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь
Лишенный сана экс-ректор РПУ ушел в Болгарскую церковь
© Фото : предоставлено пресс-службой Российского православного университетаИгумен Петр (Еремеев)
© Фото : предоставлено пресс-службой Российского православного университета
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Петр (Еремеев) сообщил, что перешел в Болгарскую православную церковь после того, как патриарх Константинопольский Варфоломей признал недействительным его лишение сана Русской православной церковью (РПЦ).
Игумен Петр (в миру Еремеев Руслан Николаевич), согласно информации сайта РПЦ, с 2011 по 2021 год был ректором РПУ, с 2013 по 2021 год – наместником Высоко-Петровского монастыря. Патриаршими указами в конце 2021 года он был освобожден от этих должностей. В ноябре 2023 года он был освобожден от настоятельства над патриаршим подворьем – храмом великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском Московской области. По информации сайта Московской епархии, в феврале он был извержен из сана церковным судом после троекратной неявки на его заседания на основании правила 25-го Святых Апостолов, которое гласит, что это должно произойти с клириком, "в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенным".
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"Судебное решение я оспорил в суде апелляционной инстанции – у Вселенского патриарха, который признал его недействительным. Так с апреля я стал клириком епархии Константинополя, а в мае был принят в клир Болгарской православной церкви. Сегодня я прошу у Господа, в попечение и промысел которого о каждом человеке твердо верю, Его помощи на новом месте моего церковного служения. Я благодарен родной Русской православной церкви за дар священства и неоценимый духовный опыт. Всех моих наставников и соработников прошу принять мою сердечную признательность за счастливую возможность в прошедшие десятилетия вместе плодотворно трудиться во благо народа Божиего", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской в России).
Он также заявил, что не получал ни один из трех указанных вызовов в церковный суд ни по одному из своих адресов или электронных контактов. Он также заявил о попытке инсценировать пропажу икон в храме великомученика Дмитрия Солунского в Дмитровском во время его командировки в Болгарию в декабре 2023 года, по его словам, благословленной патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Мои обязательства перед Московской епархией на конец 2023 года были выполнены полностью. Я передал новоназначенным настоятелям дела храма великомученика Димитрия Солунского в Дмитровском и дела новопостроенного церковного комплекса на Николиной горе, а также дела храма Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Ревизионной комиссией Московской епархии была проведена проверка финансовой, имущественной и иных сторон приходской деятельности и составлены полагающиеся акты приемки-передачи храмов. Со стороны ревизионной комиссии и новых настоятелей по итогам проверки и передачи дел замечаний ко мне не было", – подчеркнул Еремеев.
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