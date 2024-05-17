https://ria.ru/20240517/tserkov-1946756061.html

Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь

Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь - РИА Новости, 17.05.2024

Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь

Экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Петр (Еремеев)... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:18

2024-05-17T18:18

2024-05-17T18:18

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Петр (Еремеев) сообщил, что перешел в Болгарскую православную церковь после того, как патриарх Константинопольский Варфоломей признал недействительным его лишение сана Русской православной церковью (РПЦ).Игумен Петр (в миру Еремеев Руслан Николаевич), согласно информации сайта РПЦ, с 2011 по 2021 год был ректором РПУ, с 2013 по 2021 год – наместником Высоко-Петровского монастыря. Патриаршими указами в конце 2021 года он был освобожден от этих должностей. В ноябре 2023 года он был освобожден от настоятельства над патриаршим подворьем – храмом великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском Московской области. По информации сайта Московской епархии, в феврале он был извержен из сана церковным судом после троекратной неявки на его заседания на основании правила 25-го Святых Апостолов, которое гласит, что это должно произойти с клириком, "в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенным"."Судебное решение я оспорил в суде апелляционной инстанции – у Вселенского патриарха, который признал его недействительным. Так с апреля я стал клириком епархии Константинополя, а в мае был принят в клир Болгарской православной церкви. Сегодня я прошу у Господа, в попечение и промысел которого о каждом человеке твердо верю, Его помощи на новом месте моего церковного служения. Я благодарен родной Русской православной церкви за дар священства и неоценимый духовный опыт. Всех моих наставников и соработников прошу принять мою сердечную признательность за счастливую возможность в прошедшие десятилетия вместе плодотворно трудиться во благо народа Божиего", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской в России).Он также заявил, что не получал ни один из трех указанных вызовов в церковный суд ни по одному из своих адресов или электронных контактов. Он также заявил о попытке инсценировать пропажу икон в храме великомученика Дмитрия Солунского в Дмитровском во время его командировки в Болгарию в декабре 2023 года, по его словам, благословленной патриархом Московским и всея Руси Кириллом."Мои обязательства перед Московской епархией на конец 2023 года были выполнены полностью. Я передал новоназначенным настоятелям дела храма великомученика Димитрия Солунского в Дмитровском и дела новопостроенного церковного комплекса на Николиной горе, а также дела храма Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Ревизионной комиссией Московской епархии была проведена проверка финансовой, имущественной и иных сторон приходской деятельности и составлены полагающиеся акты приемки-передачи храмов. Со стороны ревизионной комиссии и новых настоятелей по итогам проверки и передачи дел замечаний ко мне не было", – подчеркнул Еремеев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946663647.html

https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946494420.html

https://ria.ru/20240516/rpts-1946460021.html

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Никита Бизин

москва, московская область (подмосковье), россия, русская православная церковь, болгарская православная церковь, религия