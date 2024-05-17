Рейтинг@Mail.ru
Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:18 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/tserkov-1946756061.html
Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь
Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь - РИА Новости, 17.05.2024
Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь
Экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Петр (Еремеев)... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:18
2024-05-17T18:18
религия
москва
московская область (подмосковье)
россия
русская православная церковь
болгарская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96745/60/967456014_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_65708bb54d8df0ebc544876d0b6b573e.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Петр (Еремеев) сообщил, что перешел в Болгарскую православную церковь после того, как патриарх Константинопольский Варфоломей признал недействительным его лишение сана Русской православной церковью (РПЦ).Игумен Петр (в миру Еремеев Руслан Николаевич), согласно информации сайта РПЦ, с 2011 по 2021 год был ректором РПУ, с 2013 по 2021 год – наместником Высоко-Петровского монастыря. Патриаршими указами в конце 2021 года он был освобожден от этих должностей. В ноябре 2023 года он был освобожден от настоятельства над патриаршим подворьем – храмом великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском Московской области. По информации сайта Московской епархии, в феврале он был извержен из сана церковным судом после троекратной неявки на его заседания на основании правила 25-го Святых Апостолов, которое гласит, что это должно произойти с клириком, "в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенным"."Судебное решение я оспорил в суде апелляционной инстанции – у Вселенского патриарха, который признал его недействительным. Так с апреля я стал клириком епархии Константинополя, а в мае был принят в клир Болгарской православной церкви. Сегодня я прошу у Господа, в попечение и промысел которого о каждом человеке твердо верю, Его помощи на новом месте моего церковного служения. Я благодарен родной Русской православной церкви за дар священства и неоценимый духовный опыт. Всех моих наставников и соработников прошу принять мою сердечную признательность за счастливую возможность в прошедшие десятилетия вместе плодотворно трудиться во благо народа Божиего", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской в России).Он также заявил, что не получал ни один из трех указанных вызовов в церковный суд ни по одному из своих адресов или электронных контактов. Он также заявил о попытке инсценировать пропажу икон в храме великомученика Дмитрия Солунского в Дмитровском во время его командировки в Болгарию в декабре 2023 года, по его словам, благословленной патриархом Московским и всея Руси Кириллом."Мои обязательства перед Московской епархией на конец 2023 года были выполнены полностью. Я передал новоназначенным настоятелям дела храма великомученика Димитрия Солунского в Дмитровском и дела новопостроенного церковного комплекса на Николиной горе, а также дела храма Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Ревизионной комиссией Московской епархии была проведена проверка финансовой, имущественной и иных сторон приходской деятельности и составлены полагающиеся акты приемки-передачи храмов. Со стороны ревизионной комиссии и новых настоятелей по итогам проверки и передачи дел замечаний ко мне не было", – подчеркнул Еремеев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946663647.html
https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946494420.html
https://ria.ru/20240516/rpts-1946460021.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96745/60/967456014_106:0:1795:1267_1920x0_80_0_0_bee7390ede0c3ee0599e96cde50f0824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), россия, русская православная церковь, болгарская православная церковь, религия
Религия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Русская православная церковь, Болгарская православная церковь, Религия
Лишенный сана экс-ректор РПУ заявил, что ушел в Болгарскую церковь

Лишенный сана экс-ректор РПУ ушел в Болгарскую церковь

© Фото : предоставлено пресс-службой Российского православного университетаИгумен Петр (Еремеев)
Игумен Петр (Еремеев) - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Российского православного университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Петр (Еремеев) сообщил, что перешел в Болгарскую православную церковь после того, как патриарх Константинопольский Варфоломей признал недействительным его лишение сана Русской православной церковью (РПЦ).
Игумен Петр (в миру Еремеев Руслан Николаевич), согласно информации сайта РПЦ, с 2011 по 2021 год был ректором РПУ, с 2013 по 2021 год – наместником Высоко-Петровского монастыря. Патриаршими указами в конце 2021 года он был освобожден от этих должностей. В ноябре 2023 года он был освобожден от настоятельства над патриаршим подворьем – храмом великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском Московской области. По информации сайта Московской епархии, в феврале он был извержен из сана церковным судом после троекратной неявки на его заседания на основании правила 25-го Святых Апостолов, которое гласит, что это должно произойти с клириком, "в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенным".
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В РПЦ прокомментировали снос часовни в Киеве
Вчера, 13:35
"Судебное решение я оспорил в суде апелляционной инстанции – у Вселенского патриарха, который признал его недействительным. Так с апреля я стал клириком епархии Константинополя, а в мае был принят в клир Болгарской православной церкви. Сегодня я прошу у Господа, в попечение и промысел которого о каждом человеке твердо верю, Его помощи на новом месте моего церковного служения. Я благодарен родной Русской православной церкви за дар священства и неоценимый духовный опыт. Всех моих наставников и соработников прошу принять мою сердечную признательность за счастливую возможность в прошедшие десятилетия вместе плодотворно трудиться во благо народа Божиего", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской в России).
Он также заявил, что не получал ни один из трех указанных вызовов в церковный суд ни по одному из своих адресов или электронных контактов. Он также заявил о попытке инсценировать пропажу икон в храме великомученика Дмитрия Солунского в Дмитровском во время его командировки в Болгарию в декабре 2023 года, по его словам, благословленной патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Патриарх Сергий (Страгородский) - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Представители РПЦ обсудили вопрос о канонизации патриарха Сергия
16 мая, 17:49
"Мои обязательства перед Московской епархией на конец 2023 года были выполнены полностью. Я передал новоназначенным настоятелям дела храма великомученика Димитрия Солунского в Дмитровском и дела новопостроенного церковного комплекса на Николиной горе, а также дела храма Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Ревизионной комиссией Московской епархии была проведена проверка финансовой, имущественной и иных сторон приходской деятельности и составлены полагающиеся акты приемки-передачи храмов. Со стороны ревизионной комиссии и новых настоятелей по итогам проверки и передачи дел замечаний ко мне не было", – подчеркнул Еремеев.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии о ереси
16 мая, 15:57
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РелигияМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияРусская православная церковьБолгарская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала