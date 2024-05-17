https://ria.ru/20240517/trudoustroystvo-1946685634.html

Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов

Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов - РИА Новости, 17.05.2024

Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов

Найти работу по специальности выпускникам вузов, колледжей и техникумов Липецкой области поможет система "Патронаж", изначально созданная для помощи участникам... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:50

2024-05-17T14:50

2024-05-17T14:50

липецкая область

игорь артамонов

трудоустройство

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ЛИПЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Найти работу по специальности выпускникам вузов, колледжей и техникумов Липецкой области поможет система "Патронаж", изначально созданная для помощи участникам СВО и их семьям, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, за время работы с участниками СВО и их близкими система показала свою эффективность, поэтому к сервису подключили учителей, беременных, многодетные семьи, пенсионеров - участников проекта "Активное долголетие", а теперь к системе "Патронаж. Кадры" подключились 2,5 тысячи молодых специалистов. Артамонов напомнил, что работа ведется в рамках пилотного проекта по трудоустройству выпускников по специальности. На начальном этапе они проходят личные собеседования с карьерными консультантами, которые выявляют навыки, интересы и потребности вчерашних студентов. Обсуждается их дальнейший карьерный путь, собранные сведения заносятся в единую базу данных. Далее консультант, закрепленный за каждым выпускником, будет осуществлять его полное онлайн-сопровождение на карьерном пути. Подберет актуальные вакансии, поможет составить резюме, подготовит к собеседованию и устроит встречу с работодателем. При необходимости организует консультацию у юриста и психолога. В чат-боте предусмотрена и опция обратной связи: студент может обратиться к куратору по любым интересующим вопросам. "Мы стремимся к тому, чтобы все выпускники липецких вузов и колледжей работали по специальности. "Патронаж" эффективно работает именно за счет точечной работы с каждым подключенным к платформе жителем. Карьерные консультанты ускорят процесс поиска работы для студента в разы именно за счет индивидуального подхода, учета каждой конкретной ситуации", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946492384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, трудоустройство