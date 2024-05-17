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Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов - РИА Новости, 17.05.2024
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Липецкая область
 
14:50 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/trudoustroystvo-1946685634.html
Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов
Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов - РИА Новости, 17.05.2024
Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов
Найти работу по специальности выпускникам вузов, колледжей и техникумов Липецкой области поможет система "Патронаж", изначально созданная для помощи участникам... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:50
2024-05-17T14:50
липецкая область
игорь артамонов
трудоустройство
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ЛИПЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Найти работу по специальности выпускникам вузов, колледжей и техникумов Липецкой области поможет система "Патронаж", изначально созданная для помощи участникам СВО и их семьям, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, за время работы с участниками СВО и их близкими система показала свою эффективность, поэтому к сервису подключили учителей, беременных, многодетные семьи, пенсионеров - участников проекта "Активное долголетие", а теперь к системе "Патронаж. Кадры" подключились 2,5 тысячи молодых специалистов. Артамонов напомнил, что работа ведется в рамках пилотного проекта по трудоустройству выпускников по специальности. На начальном этапе они проходят личные собеседования с карьерными консультантами, которые выявляют навыки, интересы и потребности вчерашних студентов. Обсуждается их дальнейший карьерный путь, собранные сведения заносятся в единую базу данных. Далее консультант, закрепленный за каждым выпускником, будет осуществлять его полное онлайн-сопровождение на карьерном пути. Подберет актуальные вакансии, поможет составить резюме, подготовит к собеседованию и устроит встречу с работодателем. При необходимости организует консультацию у юриста и психолога. В чат-боте предусмотрена и опция обратной связи: студент может обратиться к куратору по любым интересующим вопросам. "Мы стремимся к тому, чтобы все выпускники липецких вузов и колледжей работали по специальности. "Патронаж" эффективно работает именно за счет точечной работы с каждым подключенным к платформе жителем. Карьерные консультанты ускорят процесс поиска работы для студента в разы именно за счет индивидуального подхода, учета каждой конкретной ситуации", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946492384.html
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игорь артамонов, трудоустройство
Липецкая область, Игорь Артамонов, трудоустройство

Система "Патронаж" трудоустроит выпускников липецких вузов

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Найти работу по специальности выпускникам вузов, колледжей и техникумов Липецкой области поможет система "Патронаж", изначально созданная для помощи участникам СВО и их семьям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, за время работы с участниками СВО и их близкими система показала свою эффективность, поэтому к сервису подключили учителей, беременных, многодетные семьи, пенсионеров - участников проекта "Активное долголетие", а теперь к системе "Патронаж. Кадры" подключились 2,5 тысячи молодых специалистов.
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать
16 мая, 17:49
Артамонов напомнил, что работа ведется в рамках пилотного проекта по трудоустройству выпускников по специальности. На начальном этапе они проходят личные собеседования с карьерными консультантами, которые выявляют навыки, интересы и потребности вчерашних студентов. Обсуждается их дальнейший карьерный путь, собранные сведения заносятся в единую базу данных. Далее консультант, закрепленный за каждым выпускником, будет осуществлять его полное онлайн-сопровождение на карьерном пути. Подберет актуальные вакансии, поможет составить резюме, подготовит к собеседованию и устроит встречу с работодателем. При необходимости организует консультацию у юриста и психолога. В чат-боте предусмотрена и опция обратной связи: студент может обратиться к куратору по любым интересующим вопросам.
"Мы стремимся к тому, чтобы все выпускники липецких вузов и колледжей работали по специальности. "Патронаж" эффективно работает именно за счет точечной работы с каждым подключенным к платформе жителем. Карьерные консультанты ускорят процесс поиска работы для студента в разы именно за счет индивидуального подхода, учета каждой конкретной ситуации", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамоновтрудоустройство
 
 
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