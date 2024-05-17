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Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:40 17.05.2024 (обновлено: 08:46 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/trebovanie-1946564395.html
Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине
Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 17.05.2024
Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине
Западные союзники должны положить конец конфликту с Россией, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:40
2024-05-17T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
вальдемар скшипчак
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Западные союзники должны положить конец конфликту с Россией, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita."Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.). Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — выразил мнение генерал.По словам Скшипчака, никакая помощь Запада не поможет Украине победить Россию. Он убежден, что даже миллион танков не позволит Киеву компенсировать нехватку личного состава и добиться нереалистичных целей по возвращению территорий.&quot;Самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной, — это продолжение конфликта&quot;, — отметил офицер.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240517/katastrofa-1946561138.html
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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в мире, украина, россия, польша, вальдемар скшипчак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Вальдемар Скшипчак
Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине

Генерал Скшипчак потребовал от Запада остановить конфликт с Россией

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Западные союзники должны положить конец конфликту с Россией, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.
"Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.). Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — выразил мнение генерал.
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01:35
По словам Скшипчака, никакая помощь Запада не поможет Украине победить Россию. Он убежден, что даже миллион танков не позволит Киеву компенсировать нехватку личного состава и добиться нереалистичных целей по возвращению территорий.
«

"Самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной, — это продолжение конфликта", — отметил офицер.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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