https://ria.ru/20240517/trebovanie-1946564395.html

Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине

Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 17.05.2024

Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине

Западные союзники должны положить конец конфликту с Россией, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:40

2024-05-17T02:40

2024-05-17T08:46

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вальдемар скшипчак

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Западные союзники должны положить конец конфликту с Россией, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita."Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.). Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — выразил мнение генерал.По словам Скшипчака, никакая помощь Запада не поможет Украине победить Россию. Он убежден, что даже миллион танков не позволит Киеву компенсировать нехватку личного состава и добиться нереалистичных целей по возвращению территорий."Самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной, — это продолжение конфликта", — отметил офицер.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, польша, вальдемар скшипчак