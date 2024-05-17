Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкСессия по развитию МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока, в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum"
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока, активно работает со многими из них, заявил глава республики Рустам Минниханов на сессии по развитию МТК в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".
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"У нас очень много продукции: мы и привозим ее, и нам нужны рынки... Все эти коридоры для нас очень важны. Мы активно работаем с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном. Мы рассматриваем вопрос активной работы с Афганистаном", — сказал Минниханов.
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Он отметил, что с учетом изменения направления российских контактов с Запада на Восток и необходимости выхода на южные моря, вопрос развития данных транспортных коридоров стратегически важен для нашей страны.
По словам Минниханова, товарооборот Татарстана только со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83%. И все это требует соответствующего транспортного обеспечения.
"Мы считаем, что очень важно использовать воду - Кама, Волга, Каспий, я считаю, это тоже серьезное подспорье, самый дешевый вид перемещения наших грузов", - добавил глава Татарстана.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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