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Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров - РИА Новости, 17.05.2024
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13:16 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/transport-1946655847.html
Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров
Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров - РИА Новости, 17.05.2024
Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров
Татарстан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока, активно работает со многими из них, заявил глава... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:16
2024-05-17T13:16
республика татарстан
экономика
здоровье - общество
россия
азия
ближний восток
рустам минниханов
марат хуснуллин
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КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока, активно работает со многими из них, заявил глава республики Рустам Минниханов на сессии по развитию МТК в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". &quot;У нас очень много продукции: мы и привозим ее, и нам нужны рынки... Все эти коридоры для нас очень важны. Мы активно работаем с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном. Мы рассматриваем вопрос активной работы с Афганистаном&quot;, — сказал Минниханов.Он отметил, что с учетом изменения направления российских контактов с Запада на Восток и необходимости выхода на южные моря, вопрос развития данных транспортных коридоров стратегически важен для нашей страны. По словам Минниханова, товарооборот Татарстана только со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83%. И все это требует соответствующего транспортного обеспечения. "Мы считаем, что очень важно использовать воду - Кама, Волга, Каспий, я считаю, это тоже серьезное подспорье, самый дешевый вид перемещения наших грузов", - добавил глава Татарстана. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html
https://ria.ru/20231008/tatarstan-1901356478.html
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ближний восток
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экономика, здоровье - общество, россия, азия, ближний восток, рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан), россия — исламский мир: kazanforum 2024
Республика Татарстан, Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Азия, Ближний Восток, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Республика Татарстан (Татарстан), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкСессия по развитию МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока, в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum"
Сессия по развитию МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока, в рамках международного экономического форума Россия – исламский мир: KazanForum
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока, активно работает со многими из них, заявил глава республики Рустам Минниханов на сессии по развитию МТК в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".
«

"У нас очень много продукции: мы и привозим ее, и нам нужны рынки... Все эти коридоры для нас очень важны. Мы активно работаем с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном. Мы рассматриваем вопрос активной работы с Афганистаном", — сказал Минниханов.

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Он отметил, что с учетом изменения направления российских контактов с Запада на Восток и необходимости выхода на южные моря, вопрос развития данных транспортных коридоров стратегически важен для нашей страны.
По словам Минниханова, товарооборот Татарстана только со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83%. И все это требует соответствующего транспортного обеспечения.
"Мы считаем, что очень важно использовать воду - Кама, Волга, Каспий, я считаю, это тоже серьезное подспорье, самый дешевый вид перемещения наших грузов", - добавил глава Татарстана.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Республика ТатарстанЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияАзияБлижний ВостокРустам МиннихановМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничестваРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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