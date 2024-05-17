https://ria.ru/20240517/transport-1946655847.html

Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров

Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров - РИА Новости, 17.05.2024

Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров

Татарстан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока, активно работает со многими из них, заявил глава... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:16

2024-05-17T13:16

2024-05-17T13:16

республика татарстан

экономика

здоровье - общество

россия

азия

ближний восток

рустам минниханов

марат хуснуллин

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КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока, активно работает со многими из них, заявил глава республики Рустам Минниханов на сессии по развитию МТК в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". "У нас очень много продукции: мы и привозим ее, и нам нужны рынки... Все эти коридоры для нас очень важны. Мы активно работаем с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном. Мы рассматриваем вопрос активной работы с Афганистаном", — сказал Минниханов.Он отметил, что с учетом изменения направления российских контактов с Запада на Восток и необходимости выхода на южные моря, вопрос развития данных транспортных коридоров стратегически важен для нашей страны. По словам Минниханова, товарооборот Татарстана только со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83%. И все это требует соответствующего транспортного обеспечения. "Мы считаем, что очень важно использовать воду - Кама, Волга, Каспий, я считаю, это тоже серьезное подспорье, самый дешевый вид перемещения наших грузов", - добавил глава Татарстана. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html

https://ria.ru/20231008/tatarstan-1901356478.html

россия

азия

ближний восток

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, здоровье - общество, россия, азия, ближний восток, рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан), россия — исламский мир: kazanforum 2024