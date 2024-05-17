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Товарооборот России со странами ОИС увеличился на 30 процентов в 2023 году - РИА Новости, 17.05.2024
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19:13 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/tovarooborot-1946773565.html
Товарооборот России со странами ОИС увеличился на 30 процентов в 2023 году
Товарооборот России со странами ОИС увеличился на 30 процентов в 2023 году - РИА Новости, 17.05.2024
Товарооборот России со странами ОИС увеличился на 30 процентов в 2023 году
Товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году увеличился на 30%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по окончании... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:13
2024-05-17T19:13
организация исламского сотрудничества
марат хуснуллин
россия
казань
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году увеличился на 30%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по окончании пленарного заседания международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". "Благодаря этому мероприятию мы стали ещё ближе с нашими коллегами - мусульманскими странами… У нас увеличивается товарооборот. Могу сказать, что за прошедший год со странами исламского сотрудничества у нас товарооборот увеличился на 30%", - сказал Хуснуллин журналистам. По его информации, стало больше туристических обменов, выросли объемы экспорта и импорта продукции между РФ и этими странами. Говоря о форуме, Хуснуллин отметил, что в этом году в мероприятии принимают участие более 20 тысяч человек, это больше, чем в прошлом году, представлены 85 стран и 84 региона РФ. "У нас даже новые регионы сегодня приехали со своими весомыми программами, с поиском инвесторов. У нас более 120 соглашений заключено, причем это очень конкретные соглашения", - добавил вице-премьер РФ. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum - это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
https://ria.ru/20240516/khusnullin-1946366359.html
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организация исламского сотрудничества, марат хуснуллин, россия, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Организация исламского сотрудничества, Марат Хуснуллин, Россия, Казань, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Товарооборот России со странами ОИС увеличился на 30 процентов в 2023 году

Хуснуллин: товарооборот России со странами ОИС в 2023 году увеличился на 30%

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКонтейнеры
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КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году увеличился на 30%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по окончании пленарного заседания международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
"Благодаря этому мероприятию мы стали ещё ближе с нашими коллегами - мусульманскими странами… У нас увеличивается товарооборот. Могу сказать, что за прошедший год со странами исламского сотрудничества у нас товарооборот увеличился на 30%", - сказал Хуснуллин журналистам.
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Хуснуллин рассказал о развитии сотрудничества с мусульманскими странами
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По его информации, стало больше туристических обменов, выросли объемы экспорта и импорта продукции между РФ и этими странами.
Говоря о форуме, Хуснуллин отметил, что в этом году в мероприятии принимают участие более 20 тысяч человек, это больше, чем в прошлом году, представлены 85 стран и 84 региона РФ.
"У нас даже новые регионы сегодня приехали со своими весомыми программами, с поиском инвесторов. У нас более 120 соглашений заключено, причем это очень конкретные соглашения", - добавил вице-премьер РФ.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum - это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
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Организация исламского сотрудничестваМарат ХуснуллинРоссияКазаньРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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