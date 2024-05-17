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После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта - РИА Новости, 17.05.2024
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18:00 17.05.2024 (обновлено: 18:12 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/terakt-1946749817.html
После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта
После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта - РИА Новости, 17.05.2024
После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта
Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта жителями республики, которые были ликвидированы в ходе нападения на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:00
2024-05-17T18:12
происшествия
россия
курганская область
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта жителями республики, которые были ликвидированы в ходе нападения на наряд ДПС 29 апреля, сообщило СУСК России по региону. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем)", – говорится в Telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что один из фигурантов, 36-летний житель поселка Правокубанский, создал и возглавил на территории республики незаконное вооруженное формирование, в состав которого вошли четверо его знакомых, объединенных между собой религиозно-экстремистскими взглядами радикального характера. "В составе указанной группы обвиняемые совершили в апреле текущего года два нападения на сотрудников полиции для хищения оружия и боеприпасов к нему с целью подготовки в дальнейшем террористического акта. В ходе боестолкновения 29 апреля фигуранты были ликвидированы", – отмечается в сообщении. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство с ранее возбужденными делами по обвинению указанных лиц в нападении на сотрудников полиции. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики. Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии ночью 28 апреля, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что ликвидированные боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.
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россия
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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
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происшествия, россия, курганская область, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Россия, Курганская область, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта

СК в КЧР возбудил дело о подготовке теракта после нападения на наряд ДПС

© МВД КЧРМесто нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
Место нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
© МВД КЧР
Место нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
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ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта жителями республики, которые были ликвидированы в ходе нападения на наряд ДПС 29 апреля, сообщило СУСК России по региону.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем)", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что один из фигурантов, 36-летний житель поселка Правокубанский, создал и возглавил на территории республики незаконное вооруженное формирование, в состав которого вошли четверо его знакомых, объединенных между собой религиозно-экстремистскими взглядами радикального характера.
"В составе указанной группы обвиняемые совершили в апреле текущего года два нападения на сотрудников полиции для хищения оружия и боеприпасов к нему с целью подготовки в дальнейшем террористического акта. В ходе боестолкновения 29 апреля фигуранты были ликвидированы", – отмечается в сообщении.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство с ранее возбужденными делами по обвинению указанных лиц в нападении на сотрудников полиции. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики.
Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии ночью 28 апреля, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что ликвидированные боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.
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