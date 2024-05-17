https://ria.ru/20240517/terakt-1946749817.html

После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта

После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта - РИА Новости, 17.05.2024

После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта

Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта жителями республики, которые были ликвидированы в ходе нападения на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:00

2024-05-17T18:00

2024-05-17T18:12

происшествия

россия

курганская область

карачаево-черкесская республика (кчр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1942997417_0:108:1300:839_1920x0_80_0_0_58f29b5f54a28c0ef7847c560c4ebdcb.jpg

ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта жителями республики, которые были ликвидированы в ходе нападения на наряд ДПС 29 апреля, сообщило СУСК России по региону. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем)", – говорится в Telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что один из фигурантов, 36-летний житель поселка Правокубанский, создал и возглавил на территории республики незаконное вооруженное формирование, в состав которого вошли четверо его знакомых, объединенных между собой религиозно-экстремистскими взглядами радикального характера. "В составе указанной группы обвиняемые совершили в апреле текущего года два нападения на сотрудников полиции для хищения оружия и боеприпасов к нему с целью подготовки в дальнейшем террористического акта. В ходе боестолкновения 29 апреля фигуранты были ликвидированы", – отмечается в сообщении. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство с ранее возбужденными делами по обвинению указанных лиц в нападении на сотрудников полиции. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики. Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии ночью 28 апреля, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что ликвидированные боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.

https://ria.ru/20240426/fsb-1942418680.html

россия

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД 2024-05-17T18:00 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курганская область, карачаево-черкесская республика (кчр)