https://ria.ru/20240517/syrskiy-1946810094.html

В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова

В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова - РИА Новости, 17.05.2024

В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому из-за его слов о тяжелом положении в Харькове. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:55

2024-05-17T22:55

2024-05-17T22:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

олег соскин

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александр сырский

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому из-за его слов о тяжелом положении в Харькове.В пятницу Сырский заявил, что ВСУ ждут тяжелые бои из-за неожиданного продвижения российской армии."Сырский, зачем согласился? Если такой умный задним числом, все понимает, зачем он согласился заменить Залужного? Это простой вопрос", — обратился он.По словам эксперта, генерал понимал, что не сможет выполнять поставленные задачи. Соскин объяснил это тем, что у ВСУ не хватает людей, а мобилизация в том виде, в котором они хотят, не произойдет."Не будет оружия, не будет ничего. Зачем было Сырскому на это соглашаться? <…> Неужели такое огромное честолюбие и жажда власти? Жажда чего еще: славы, денег, чинопочитания, командовать людьми, на смерть их посылать?" — подытожил экс-советник.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html

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вооруженные силы украины, олег соскин, в мире, харьков, александр сырский, харьковская область, киев