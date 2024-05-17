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В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 17.05.2024 (обновлено: 22:56 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/syrskiy-1946810094.html
В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова
В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова - РИА Новости, 17.05.2024
В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому из-за его слов о тяжелом положении в Харькове. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:55
2024-05-17T22:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
олег соскин
в мире
харьков
александр сырский
харьковская область
киев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому из-за его слов о тяжелом положении в Харькове.В пятницу Сырский заявил, что ВСУ ждут тяжелые бои из-за неожиданного продвижения российской армии."Сырский, зачем согласился? Если такой умный задним числом, все понимает, зачем он согласился заменить Залужного? Это простой вопрос", — обратился он.По словам эксперта, генерал понимал, что не сможет выполнять поставленные задачи. Соскин объяснил это тем, что у ВСУ не хватает людей, а мобилизация в том виде, в котором они хотят, не произойдет."Не будет оружия, не будет ничего. Зачем было Сырскому на это соглашаться? &lt;…&gt; Неужели такое огромное честолюбие и жажда власти? Жажда чего еще: славы, денег, чинопочитания, командовать людьми, на смерть их посылать?" — подытожил экс-советник.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html
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вооруженные силы украины, олег соскин, в мире, харьков, александр сырский, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Олег Соскин, В мире, Харьков, Александр Сырский, Харьковская область, Киев
В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за Харькова

Соскин обратился с вопросом к Сырскому из-за тяжелого положения в Харькове

© Фото : Офис президента УкраиныГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому из-за его слов о тяжелом положении в Харькове.
В пятницу Сырский заявил, что ВСУ ждут тяжелые бои из-за неожиданного продвижения российской армии.
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"Сырский, зачем согласился? Если такой умный задним числом, все понимает, зачем он согласился заменить Залужного? Это простой вопрос", — обратился он.
По словам эксперта, генерал понимал, что не сможет выполнять поставленные задачи. Соскин объяснил это тем, что у ВСУ не хватает людей, а мобилизация в том виде, в котором они хотят, не произойдет.
"Не будет оружия, не будет ничего. Зачем было Сырскому на это соглашаться? <…> Неужели такое огромное честолюбие и жажда власти? Жажда чего еще: славы, денег, чинопочитания, командовать людьми, на смерть их посылать?" — подытожил экс-советник.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныОлег СоскинВ миреХарьковАлександр СырскийХарьковская областьКиев
 
 
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