https://ria.ru/20240517/syrskiy-1946655130.html

Сырский сделал тяжелое признание о ситуации под Харьковом

Сырский сделал тяжелое признание о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2024

Сырский сделал тяжелое признание о ситуации под Харьковом

ВСУ ждут тяжелые бои из-за неожиданного продвижения российской армии, заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:14

2024-05-17T13:14

2024-05-17T13:16

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ ждут тяжелые бои из-за неожиданного продвижения российской армии, заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока", — признался он.Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, добавил главком ВСУ.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО. Зеленский признал, что ситуация на фронте крайне серьезная, и обвинил все мировое общество в отсутствии должной поддержки Украины. Он также заявил, что американские деньги, выделенные Киеву, не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946632357.html

https://ria.ru/20240517/nato-1946600891.html

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в мире, украина, харьков, киев, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины