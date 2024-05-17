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Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем - РИА Новости, 17.05.2024
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08:30 17.05.2024
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Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем
Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем
Подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:30
2024-05-17T08:30
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем, сообщил президент России Владимир Путин."Отмечу, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов Российской Федерации поддерживает связи с китайскими партнерами. И со стороны Китая практически все провинции и административные образования вовлечены в такое сотрудничество", - сказал он церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества.Путин отметил, что свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили побратимские отношения."Такой, как с Китаем, широкой сети прямых контактов, такого количества межрегиональных договоренностей о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в гуманитарных сферах с Россией, пожалуй, нет ни с одной другой страной мира", - сказал Путин.
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем

Путин: подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Отмечу, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов Российской Федерации поддерживает связи с китайскими партнерами. И со стороны Китая практически все провинции и административные образования вовлечены в такое сотрудничество", - сказал он церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества.
Путин отметил, что свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили побратимские отношения.
"Такой, как с Китаем, широкой сети прямых контактов, такого количества межрегиональных договоренностей о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в гуманитарных сферах с Россией, пожалуй, нет ни с одной другой страной мира", - сказал Путин.
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