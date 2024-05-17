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Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем

Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: подавляющее большинство субъектов России поддерживает связи с Китаем

Подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:30

2024-05-17T08:30

2024-05-17T08:30

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китай

владимир путин

в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем, сообщил президент России Владимир Путин."Отмечу, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов Российской Федерации поддерживает связи с китайскими партнерами. И со стороны Китая практически все провинции и административные образования вовлечены в такое сотрудничество", - сказал он церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества.Путин отметил, что свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили побратимские отношения."Такой, как с Китаем, широкой сети прямых контактов, такого количества межрегиональных договоренностей о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в гуманитарных сферах с Россией, пожалуй, нет ни с одной другой страной мира", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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россия, китай, владимир путин, в мире