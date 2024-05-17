https://ria.ru/20240517/svo-1946698832.html

Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot

Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot - РИА Новости, 17.05.2024

Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot

Российские ракетные войска и артиллерия в период с 11 по 17 мая поразили дивизион украинской системы ПВО Patriot, четыре вертолёта Ми-24, 40 беспилотных катеров РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:36

2024-05-17T15:36

2024-05-17T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

ми-24

зрк patriot

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938894865_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_d5c6db24fccb76491c8ab26fa9f3b360.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия в период с 11 по 17 мая поразили дивизион украинской системы ПВО Patriot, четыре вертолёта Ми-24, 40 беспилотных катеров и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены: дивизион зенитных ракетных комплексов Patriot производства США на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946697361.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сша, ми-24, зрк patriot, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина