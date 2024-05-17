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Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot
Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot - РИА Новости, 17.05.2024
Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot
Российские ракетные войска и артиллерия в период с 11 по 17 мая поразили дивизион украинской системы ПВО Patriot, четыре вертолёта Ми-24, 40 беспилотных катеров РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:36
2024-05-17T15:36
2024-05-17T15:36
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия в период с 11 по 17 мая поразили дивизион украинской системы ПВО Patriot, четыре вертолёта Ми-24, 40 беспилотных катеров и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены: дивизион зенитных ракетных комплексов Patriot производства США на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов",- говорится в сообщении.
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Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot
Минобороны: ВС России уничтожили четыре вертолета Ми-24 и 40 беспилотников ВСУ