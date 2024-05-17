https://ria.ru/20240517/svo-1946694157.html

Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю

Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю - РИА Новости, 17.05.2024

Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю

Украина за неделю потеряла до 1175 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:21

2024-05-17T15:21

2024-05-17T15:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина за неделю потеряла до 1175 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе шесть боевых машин РСЗО Vampire чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин зенитных ракетных комплексов "Бук" и "Стрела-10", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2024

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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)