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Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю
Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю
Украина за неделю потеряла до 1175 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:21
2024-05-17T15:21
2024-05-17T15:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина за неделю потеряла до 1175 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе шесть боевых машин РСЗО Vampire чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин зенитных ракетных комплексов "Бук" и "Стрела-10", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю
МО: подразделения группировки "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю