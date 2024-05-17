https://ria.ru/20240517/stantsiya-1946813423.html
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным - РИА Новости, 17.05.2024
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает продолжить обсуждение Запорожской АЭС (ЗАЭС) с российским лидером... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:24
2024-05-17T23:24
2024-05-17T23:24
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ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает продолжить обсуждение Запорожской АЭС (ЗАЭС) с российским лидером Владимиром Путиным, так как считает этот диалог "незаменимым", об этом Гросси заявил в интервью РИА Новости. "Очевидно, что это был необходимый диалог (с президентом РФ - ред.). Это диалог, который необходимо продолжать, он содержит некоторые конфиденциальные аспекты, а также многие важные аспекты, и я надеюсь, что смогу продолжить его, потому что он незаменим. И я очень ценю возможность обмена мнениями с главой государства по такому серьезному вопросу, как ситуация на атомной электростанции", - сказал Гросси. Президент РФ 6 марта провел в Сочи встречу с гендиректором МАГАТЭ. В ходе нее Путин отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240514/zakharova-1945748997.html
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в мире, россия, сочи, днепр (город), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Сочи, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным
Гросси назвал обсуждение ЗАЭС с Путиным необходимым диалогом