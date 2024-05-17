Рейтинг@Mail.ru
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/stantsiya-1946813423.html
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным - РИА Новости, 17.05.2024
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает продолжить обсуждение Запорожской АЭС (ЗАЭС) с российским лидером... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:24
2024-05-17T23:24
в мире
россия
сочи
днепр (город)
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931529578_0:35:2862:1645_1920x0_80_0_0_9be1e9b42a516272c6c8b9b094064666.jpg
ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает продолжить обсуждение Запорожской АЭС (ЗАЭС) с российским лидером Владимиром Путиным, так как считает этот диалог "незаменимым", об этом Гросси заявил в интервью РИА Новости. "Очевидно, что это был необходимый диалог (с президентом РФ - ред.). Это диалог, который необходимо продолжать, он содержит некоторые конфиденциальные аспекты, а также многие важные аспекты, и я надеюсь, что смогу продолжить его, потому что он незаменим. И я очень ценю возможность обмена мнениями с главой государства по такому серьезному вопросу, как ситуация на атомной электростанции", - сказал Гросси. Президент РФ 6 марта провел в Сочи встречу с гендиректором МАГАТЭ. В ходе нее Путин отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240514/zakharova-1945748997.html
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
россия
сочи
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931529578_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_12a4e202f22a02c3fbaddfd7683f90dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сочи, днепр (город), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Сочи, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси выразил надежду на продолжение обсуждения ЗАЭС с Путиным

Гросси назвал обсуждение ЗАЭС с Путиным необходимым диалогом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает продолжить обсуждение Запорожской АЭС (ЗАЭС) с российским лидером Владимиром Путиным, так как считает этот диалог "незаменимым", об этом Гросси заявил в интервью РИА Новости.
"Очевидно, что это был необходимый диалог (с президентом РФ - ред.). Это диалог, который необходимо продолжать, он содержит некоторые конфиденциальные аспекты, а также многие важные аспекты, и я надеюсь, что смогу продолжить его, потому что он незаменим. И я очень ценю возможность обмена мнениями с главой государства по такому серьезному вопросу, как ситуация на атомной электростанции", - сказал Гросси.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Захарова разоблачила "отчаянную" ложь британского премьера
14 мая, 03:10
Президент РФ 6 марта провел в Сочи встречу с гендиректором МАГАТЭ. В ходе нее Путин отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
 
В миреРоссияСочиДнепр (город)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала